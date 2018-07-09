Российский Минфин на сайте бюджетного комитета Госдумы РФ опубликовал "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 - 2021 годы". Согласно документу, министерство ожидает роста профицита бюджета в 2019 году до 1,8% ВВП, а затем его снижение до 1% ВВП в 2020 и до 0,6% ВВП в 2021 году.

Минфин прогнозирует доходы федерального бюджета в 2019 году на уровне 19,8 трлн рублей, в 2020 - 20 трлн рублей, в 2021 году - 20,5 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в 2019 году планируются на уровне 17,8 трлн рублей, в 2020 - 18,8 трлн рублей, в 2021 году - 19,8 трлн рублей. В описанный трехлетний период также ожидается, что объем госдолга РФ на конец 2019 года составит 15,9 трлн рублей, в 2020 - 17,8 трлн рублей, в 2021 - 19,8 трлн рублей.

В министерство подчеркивают, что Фонд национального благосостояния (ФНБ, внебюджетный фонд) расходоваться в 2019 - 2021 годах практически не будет. "Основными источниками финансирования дефицита будут выступать внутренние заимствования. Средства Фонда национального благосостояния будут использоваться исключительно в целях софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации", - говорится в документе.

Проектировки бюджета на перспективу позитивны, констатирует ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. В складывающихся условиях именно с позиций бюджета они достаточно реалистичны, уверен он. Так, учитывать следует и высокие цены на нефть с их некоторым ослаблением в последующие годы (до 58-63 доллара за баррель Urals), и повышение налогов, и ограниченность экономического роста, и связанное с этим замедление инвестиций и темпов роста потребительского спроса.

Да, наполняемость бюджета и даже его профицит будут обеспечены. Однако средства достижения этого во многом будут подрывать цели экономического роста. Перефразируя известное выражение, можно сказать, что «средства не оправдывают цель», отмечает Марк Гойхман. Увеличение НДС, например, повысит поступления в казну. Но выполнение главных целей из-за этого пострадает. Инфляция вырастет до 4,3% в 2019 г., причём без живительного и абсолютно необходимого увеличения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.

Напротив, продолжает аналитик, повышение цен и налогов приведёт к уменьшению темпов роста реальных зарплат с 6,3% в 2018 г. до 1% в 2019 г. , а расходов на конечное потребление – с 3,5% в текущем году до 2,6% в 2019 г., согласно проектировкам Минфина. В результате темп роста ВВП вполне справедливо прогнозируется в 2019 г. на уровне 1,4% и в 2020 г. – не более 2%. При этом среднемировой темп роста ВВП предполагается в районе 3,5%.

То есть отставание страны усилится, несмотря на успехи доходов бюджета, а скорее из-за действия указанных внутренних факторов, наполняющих бюджет. Реальные доходы населения планируется увеличить лишь на 0,7% в 2019 г., 1,4% в 2020 г. и 2% в 2021 г. Таким образом, делает вывод Марк Гойхман, даже не предполагается в ближайшие годы выход этого основного показателя уровня жизни к докризисным рубежам, хотя с бюджетом, за который и отвечает Минфин, вероятно, будет всё в порядке.

С точки зрения аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, бизнес и домохозяйства должна обнадежить и удивить прежде всего фраза Минфина «курс рубля к доллару в 2019-2021 годах будет оставаться стабильным в реальном выражении». Это несбыточная мечта всех, кто пытается в рублях сохранить и накопить некий объем ценности, а возможно, даже преумножить его за счет инвестиций. Это то, чего никак не удается сделать на длинном промежутке времени, потому что то 1998, то 2008, то 2014, то есть девальвации происходят в среднем раз в 6-10 лет, а в 2021 году как раз пройдет 7 лет с кризиса 2014 года.

Теоретически, полагает эксперт, при таком стабильном профиците бюджета, как прогнозирует Минфин, и при стабильности цен на нефть выше хотя бы $60 за баррель этот сценарий выполним, но я бы не стал на него всерьез рассчитывать и хранить сбережения в рублях. На рынке нефти не все так спокойно, как пытаются представить чиновники, противоречия между участниками соглашения об ограничении добычи нарастают и будут нарастать: все страны хотели бы пополнить свои бюджеты за счет выросшей цены нефти наконец начать продавать сверх ограниченного объема. Они могут начать делать это тайно, ведь соблазн достаточно велик, и, возможно, уже продают, например, через бартерные сделки. Санкции, наложенные на Иран, некоторыми странами, например, Китаем, игнорируются, и получается, что иранская нефть все равно находит пути для экспорта, а значит, должна оказывать давление на уровень цен.

Второй вопрос, который может возникнуть, звучит примерно так: почему при таком профицитном бюджете растет налоговая нагрузка? Почему деньги на дополнительные расходы не извлекаются из резервных фондов, почему резервные фонды продолжают пополняться, а доходы бюджета наращиваются за счет изъятия доходов у населения и бизнеса? Как считает Алексей Антонов, это как раз является свидетельством того, что чиновники не слишком уверены в своих прогнозах, они понимают, что любой шок на внешних рынках может нарушить стройный прогноз, и перестраховываются. Плохо то, что повышение НДС, скорее всего, приведет к гораздо более резкому замедлению экономического роста, к росту инфляции не на 1.3 процентных пункта, а на все 3-4 процентных пункта.