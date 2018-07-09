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Москва, 09.07.2018

Курс доллара подкосили зарплаты

«Expert Online» 2018

Курс доллара обосновался в понедельник вблизи минимумов трех с половиной недель после того, как трудовая статистика США за июнь указала на более медленный, чем ожидалось, рост зарплат, сообщает Рейтер.

К 09.08 МСК индекс доллара сбавил 0,23 процента до 93,819. В пятницу индекс потерял почти 0,5 процента, опустившись до отметки 93,921 - минимума с 14 июня - после выхода разочаровавшего рынки отчета о занятости в США.

Трудовая статистика показала, что средняя почасовая оплата труда увеличилась на 5 центов, или 0,2 процента, в июне после подъема на 0,3 процента в мае, указав на умеренное инфляционное давление и ослабив ожидания еще двух повышений ставки ФРС до конца года.

К иене доллар торговался без резких колебаний на уровне 110,45 после снижения на 0,2 процента в пятницу.

Евро подорожал на 0,23 процента до $1,1772. В пятницу единая европейская валюта выросла на 0,45 процента, достигнув отметки $1,1768 - максимума с середины июня.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 9 июля, составляет 63,1216 рубля. Официальный курс евро — 73,9028 рубля. Об этом сообщает Рамблер. 

Торговая война между США и Китаем оказала умеренное давление на российскую валюту.

По мнению аналитиков, пара доллар/рубль на этой неделе вряд ли далеко отойдет от уровня 63 руб. в преддверии встречи глав России и США в Хельсинки 16 июля. Участники рынка ожидают от встречи потепления отношений между двумя странами, поэтому её ожидания будут удерживать рубль от ослабления. 

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