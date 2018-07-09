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Политика
Москва, 09.07.2018

«Письмо счастья» для Ангелы Меркель

«Expert Online» 2018
  • «Письмо счастья» для Ангелы Меркель
EPA\TASS

Бывший глава Пентагона Леон Панетта знает, как Дональд Трамп может заставить европейцев раскошелиться на рост военных расходов. Он считает одним из наиболее сильнодействующих доводов Белого дома озвученное еще в прошлом году президентом США обещание вывести американских военных из Европы. Панетта считает, что европейские лидеры не просто опасаются остаться один на один со страшными угрозами, под которыми в Брюсселе понимают Россию, а боятся этого «до смерти», как он заявил в интервью новостному сайту McClatchy. 

Больше всего союзников Вашингтона по НАТО пугает перспектива, что Трамп неожиданно пообещает в Хельсинки, где он встречается в следующий понедельник с Владимиром Путиным, сократить численность американских войск на континенте или снизить участие Пентагона в учениях НАТО. 

Основания для беспокойства у европейских лидеров есть. Достаточно вспомнить предыдущую встречу Дональда Трампа с зарубежным лидером один на один. Речь идет, конечно, об его переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на которых он пообещал собеседнику прекратить совместные учения с южно-корейскими военными, чем поверг руководство Южной Кореи в состояние, близкое к шоку.

В Европе сейчас находятся ок. 60 тыс. американских военнослужащих. Больше всего их – 35 тыс. в Германии, в Италии американцев 12 тыс., в Великобритании 8,5 тыс. и 3,3 тыс. в Испании. Они также составляют значительную часть контингентов НАТО общей численностью 8 тыс. человек, размещенных в Польше и странах Балтии.

В Пентагоне, пишет Washington Post, по поручению Трампа, уже прорабатывают сокращение американских войск в Старом Свете с упором на Германию.

Директор европейской программы Фонда Карнеги Эрик Браттберг считает, что при существующих натянутых отношениях между Европой и США НАТО может оказаться главной жертвой политики американского президента. Браттберг тоже опасается, что Белый дом ослабит Североатлантический альянс и предоставит благоприятные возможности для усиления таким странам, как Россия.

Дональда Трампа больше всего возмущает, что европейцы не хотят платить за свою защиту и что они тратят мало средств на оборону. В июне он отправил руководителям ряда европейских стран письма, в которых жаловался на то, что они очень неохотно увеличивают военные расходы и не выполняют принятое в 2014 году неформальное соглашение тратить на оборону не менее 2% ВВП через 10 лет, т.е. к 2024 г. 

Получила такое «письмо счастья» и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Германия, считают в Белом доме, неохотнее и медленнее остальных союзников наращивает военные расходы. Достаточно сказать, что в этом году бюджет МО ФРГ составит 1,24% от ВВП, а в 2019 вырастет до 1,31. И Меркель, и министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен пообещали на прошлой неделе довести военные расходы Германии к 2024 г. лишь до 1,5%, т.е. намного ниже раннее взятых Берлином обязательств. 

Не исключено, что слова Леона Панетты предназначены в первую очередь для немецкого руководства. На прошлой неделе г-жа Меркель призвала НАТО сконцентрировать силы альянса на восточном фланге для противодействия агрессивной политике России. Если учесть состояние, в котором находится бундесвер и другие европейские армии, то нетрудно догадаться, что главная роль в сдерживании России опять ляжет на плечи Америки. Трамп вполне может шантажировать немцев выводом войск и заставить их тратить на оборону больше.

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