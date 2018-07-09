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Москва, 09.07.2018

ФИФА признала сборную России лучшей на ЧМ-2018 по игре в защите

«Expert Online» 2018

ФИФА признала сборную России лучшей командой по игре в обороне по итогам состоявшихся матчей ЧМ-2018, сообщается на официальном сайте мирового первенства. Статистика собрана по итогам 60 сыгранных на турнире матчей.

Так ресурс сообщает, что всего сборная России сделала259 выносов, отборов и сейвов, что является рекордным на данном ЧМ.

Лучшей атакующей командой признана Бразилия, на счету которой 292 атаки. Больше всех успешных передач сделали испанцы — 3120 пасов. Лидером по числу забитых мячей к данному моменту является сборная Бельгии. На счету бельгийцев 14 забитых мячей.

Самым «подвижным» среди футболистов, участвующих в ЧМ, признан полузащитник сборной России Роман Зобнин. За 5 матчей чемпионата пробежал 62 километра.

Самым бьющим футболистом турнира является Неймар (27 ударов по воротам), самым пасующим — Серхио Рамос (485 точных передач). Больше всех сейвов сделал вратарь мексиканской сборной Гильмеро Очоа (25).

Напомним, впереди еще три несыгранных матча, два полуфинала, которые пройдут 10 и 11 июля, и финал, который состоится в день закрытия мундиаля 15 июля в Москве.

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