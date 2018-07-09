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Москва, 09.07.2018

Футболистов сборной России обвинили в употреблении допинга

«Expert Online» 2018

Немецкие СМИ обвинили игроков российской футбольной сборной в использовании допинга.

Как пишут издания Bild и Süddeutsche Zeitung, наши футболисты вдыхали аммиак в подтрибуных помещениях перед матчами плей-офф чемпионата мира 2018 года против команд Испании и Хорватии.

В качестве доказательств журналисты использовали фотографии Александра Головина и Ильи Кутепова.

Эксперты этих изданий утверждают, что аммиак даёт «сильное физическое превосходство над соперником».

При этом уточняется, что аммиак не входит в список запрещённых препаратов. Однако, по словам приглашенного представителя Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритца Сергеля, имеет схожий эффект с допингом.

В свою очередь «Газета.Ru» сообщает, что представитель российской сборной уже прокомментировал эту информацию, подтвердив, что наши игроки действительно использовали аммиак.

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