Футболистов сборной России обвинили в употреблении допинга

Немецкие СМИ обвинили игроков российской футбольной сборной в использовании допинга.

Как пишут издания Bild и Süddeutsche Zeitung, наши футболисты вдыхали аммиак в подтрибуных помещениях перед матчами плей-офф чемпионата мира 2018 года против команд Испании и Хорватии.

В качестве доказательств журналисты использовали фотографии Александра Головина и Ильи Кутепова.

Эксперты этих изданий утверждают, что аммиак даёт «сильное физическое превосходство над соперником».

При этом уточняется, что аммиак не входит в список запрещённых препаратов. Однако, по словам приглашенного представителя Института биомедицинских и фармацевтических исследований в Нюрнберге Фритца Сергеля, имеет схожий эффект с допингом.

В свою очередь «Газета.Ru» сообщает, что представитель российской сборной уже прокомментировал эту информацию, подтвердив, что наши игроки действительно использовали аммиак.