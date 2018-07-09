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Москва, 09.07.2018

Хорватский тренер сурово наказан за выкрик «Слава Украине» после матча с Россией

«Expert Online» 2018

Один из тренеров сборной Хорватии по футболу Огнен Вукоевич отстранён от дальнейшего участия в ЧМ-2018 за то, что после поединка россиянами вместе с полузащитником Домагой Вида записал и выложил в социальные сети совместное видео, где они говорят, что посвящают Украине победу над командой Станислава Черчесова. При этом оба выкрикивают «Слава Украине».

Такое решение принял Хорватский футбольный союз. Кроме того, руководители этой организации принесли свои извинения за поведение Виды и Вукоевича.

«Хорватский футбольный союз приносит свои извинения российской общественности в связи с произошедшим. Также за свои слова приносят извинения Вукоевич и Вида. Хотя они не вкладывали в слова политического подтекста, посыл видео получился двусмысленным и вызвал множество дискуссий», — говорится в заявлении на официальном сайте организации, выдержки из которого публикует «Газета.Ru».

Любопытно, что Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла лишь официальное предупреждение Виде и Вукоевичу. Таким образом, футболист и тренер избежали не только дисквалификации, но и денежного штрафа.

Несмотря на то, что согласно регламенту ФИФА данное заявление хорватов могло быть рассмотрено, как политическое, чиновники федерации, приняв во внимание, что инцидент произошёл после официального окончания игры, не стали применять к ним жёстких санкций.

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