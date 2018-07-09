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Москва, 09.07.2018

Иран из-за санкций намерен вывезти из Германии 300 млн евро наличными

«Expert Online» 2018

Тегеран намерен снять со счета в Германии 300 миллионов евро наличными и отправить их самолетом в Иран из-за восстановления в ближайшие месяцы санкций США против Ирана, пишет Bild, ссылаясь на собственный источник.

Издание сообщает, что деньги будут переданы иранским гражданам, которые «из-за отсутствия доступа к признанным кредитными картам во время зарубежных поездок переведены на наличные в евро».

Глава германского МИДа ранее уже предупреждал, что ведущие страны мира все вместе не смогут полностью компенсировать потери Ирана, которые страна может понести после восстановления санкций США.  

В Бундестаге уже подтвердили реальность данного плана, как и наличие большой суммы денег в Европейском иранском коммерческом банке, принадлежащей властям Ирана.

«Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) начало проверку по этому поводу в банке в соответствии с законом о кредитах и противодействии отмыванию денег», — сообщил источник Bild.

Издание отмечает, что американские и израильские спецслужбы высказали опасения, что деньги могут быть направлены на финансирование терроризма. Немецкие спецслужбы заявили в свою очередь, что никаких признаков, которые бы указывали на это, не обнаружено.

Напомним, президент США Дональд Трамп, обвинив Тегеран в неисполнений условий ядерного договора, 8 мая объявил о выходе американкой стороны из ядерной сделки с Ираном. Также американский глава объявил о восстановлении всех санкций против этого государства.

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