Кудрин прокомментировал темпы роста ВВП России

Алексей Кудрин – глава Счётной палаты РФ – заявил, что средние темпы роста ВВП РФ в ближайшие 6 лет недостаточны для вхождения страны в топ-5 экономик мира.

По его мнению ожидаются средне темпы роста ВВП России в 2,6% до 2024 года, передаёт «Газета.Ru».

При этом он подчеркнул, что это, конечно, недостаточно для того, чтобы наша экономика стала одной из лучших в мире по величине.

«Нам тогда нужен средний темп роста 3,5%, не меньше», – резюмировал Кудрин.

Ранее сообщалось, что Антон Силуанов – первый вице-премьер, глава Минфина РФ – заявил о росте ВВП РФ, который сейчас составляет 2 %.