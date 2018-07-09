Планета следит за операцией по спасению тайских детей из затопленной пещеры

Очень хочется надеяться, что все 12 юных футболистов и их тренер будут в ближайшее время спасены и сумеют принять приглашение президента ФИФА Джанни Инфантино и побывать на финале Кубка мира в Москве в воскресенье, 15 июля.

На данный момент (разница во времени между Москвой и Бангкоком составляет 4 часа) из пещеры Тхам Луанг спасены уже восемь подростков. Тайские власти, наверное, чтобы не сглазить, хранят имена спасенных детей в тайне и не делают никаких прогнозов, но если считать, что спасательная операция идет по графику и что каждый день спасают по четыре человека, то завтра должен быть последний день.

Сегодня – 17-й день пребывания подростков под землей. Они отправились с тренером на экскурсию сразу после тренировки еще 23 июня и оказались отрезаны от поверхности в результате внезапного затопления пещеры, вызванного муссонными дождями.

Юных футболистов, возраст которых колеблется от 11 до 16 лет, нашли после продолжительных поисков примерно в 5 километрах от входа в пещеру. После того, как все попытки освободить подростков с их 25-летним тренером как при помощи насосов, так и при помощи отводных шахт закончились провалом, было решено проводить спасательную операцию. В противном случае пришлось бы ждать несколько месяцев, пока не закончится сезон дождей.

В спасательной операции участвуют около сотни опытных водолазов как из Таиланда, так и из других стран. Операция началась в воскресенье и проходит в чрезвычайно сложных условиях. О сложности говорит хотя бы тот факт, что один водолаз погиб.

В первый день на поверхность вывели четверых подростков. На них были легкие водолазные костюмы. Их обучили азам дайвинга, потому что им пришлось плыть самим не меньше километра.

Во второй день операции тоже спасли четверых. Всех спасенных ребят сразу же несут на носилках к вертолету и везут в больницу ближайшего города – Чианграя, от которого до пещеры немногим более 70 км. Состояние детей удовлетворительное, но из опасения инфекции родителей и родственников к ним пока не пускают.