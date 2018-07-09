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Москва, 09.07.2018

Положительное внешнеторговое сальдо России в январе-мае выросло более чем на 40%

«Expert Online» 2018

Положительное внешнеторговое сальдо России с января по май 2018 года составило 81,4 млрд долл., что на 24,3 млрд долл. (на 42,6%) выше показателя за аналогичный период 2017 года.

Согласно данным ФТС, экспорт в январе-мае 2018 года составил 177,2 млрд долл., по сравнению с январем-маем 2017 года он увеличился на 27,3%, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом импорт РФ в январе-мае текущего года составил 95,8 млрд долл., что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличился и внешнеторговый оборот России. За январь-май 2018 года он составил 273 млрд долл., что по сравнению с январем-маем 2017 года выше на 23,3%.

Кроме того, отмечается, что основой российского экспорта традиционно стали топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,9% (в январе-мае 2017 года - 63,7%).

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