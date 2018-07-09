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Москва, 09.07.2018

Порошенко сделал очередное истеричное заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Пётр Порошенко – президент Украины – заявил, что проект «Северный поток-2» не имеет экономического смысла.

При этом он призвал все страны Евросоюза выработать единый подход, чтобы остановить реализацию этого проекта, передаёт РИА Новости.

Об этом глава «незалежной» сказал в понедельник в Брюсселе после переговоров с руководством ЕС. По словам Порошенко, он пытался донести до членов Евросоюза, что «Северный поток-2» не коммерческий проект, не прибыльный проект и не имеет никакого смысла с экономической точки зрения.

«Это геополитический проект, который пытается ослабить Украину», – подчеркнул Порошенко, добавив, что «незалежная» принимает все меры, чтобы остановить «Северный поток-2».

Ранее сообщалось, что Матеуш Моравецкий – глава польского правительства – сделал заявил, что «Северный потк-2» не нужен Евросоюзу. При этом он, как и Порошенко убеждён, что это чисто политический проект, который якобы позволит России влиять на политику стран Европы.

Наша справка

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

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