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Москва, 09.07.2018

Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море

«Expert Online» 2018
  • Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море
Владимир Смирнов/ТАСС

Сегодня, 9 июля, В Азовском море были задержаны семь украинских судов, которые по словам украиской стороны шли в Мариуполь и Бердянск или вышли оттуда. Еще 4 судна были задержаны несколькими днями ранее, об этом на заседании в понедельник сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Сегодня ФСБ России в Азовском море задержали 7 торговых суден, которые шли из или в Мариуполь или Бердянск. Несколькими днями ранее таких суден было 4. Эта угроза была предвиденной, но с ней никто не работал", - сказала Сыроид на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

Напомним, что ранее Украина незаконно удерживала капитана и моряков российского судна "Норд" вышедшего из Керчи, который по словам украинской стороны нарушил правила пересечении границы.

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