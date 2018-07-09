Россия задержала семь торговых судов Украины в Азовском море

Сегодня, 9 июля, В Азовском море были задержаны семь украинских судов, которые по словам украиской стороны шли в Мариуполь и Бердянск или вышли оттуда. Еще 4 судна были задержаны несколькими днями ранее, об этом на заседании в понедельник сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Сегодня ФСБ России в Азовском море задержали 7 торговых суден, которые шли из или в Мариуполь или Бердянск. Несколькими днями ранее таких суден было 4. Эта угроза была предвиденной, но с ней никто не работал", - сказала Сыроид на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

Напомним, что ранее Украина незаконно удерживала капитана и моряков российского судна "Норд" вышедшего из Керчи, который по словам украинской стороны нарушил правила пересечении границы.