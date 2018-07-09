Силуанов заявил о росте реальных зарплат в России

Антон Силуанов – первый вице-премьер, глава Минфина РФ – заявил о росте реальных зарплат в России.

По его словам, зарплаты в реальном выражении выросли на 9 %, передаёт «Газета.Ru».

При этом чиновник добавил, что в России продолжается рост ВВП. Сейчас, как подчеркнул Силуанов, он составляет 2 %.

Ранее сообщалось, что Максим Топилин – министр труда и социальной защиты – рассказал о росте реальных зарплат в России за последние 3-4 месяца.

По его словам, реальные зарплаты выросли за этот период на 10%. При этом он подчеркнул, что зарплаты в среднем должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту.