Где живут самые счастливые люди

Недавно жителей Финляндии провозгласили самыми счастливыми на Земле. В последнем докладе The World Happiness Report страна впервые заняла первое место по удовлетворенности жизненными реалиями, сообщает журнал Spiegel. Вот только самих финнов эта новость вовсе не удивила, рассказал автор статьи Дитмар Пипер.

Скорее наоборот, финны избалованы первыми местами в различных международных рейтингах, касающихся уровня жизни и социального обеспечения. Они уверены, что живут в самой политически стабильной и безопасной стране, с лучшим правительством, высочайшим уровнем жизни, превосходной экологией, в стране, где нет коррупции. Согласно исследованию Европейской службы общественного мненияEurobarometer, финны, как никто в Евросоюзе доверяют своим соотечественникам. А вот самые недоверчивые граждане, по данным исследования, живут в Словакии, Греции и на Кипре, сообщает издание.

Население Финляндии и других стран — лидеров рейтинга уверено, что счастье граждан стоится на надежной социальной системе и качественных государственных услугах, даже если налоги в стране слишком высоки.

Помимо этого, как сообщает исследование, иммигранты испытывают практически такое же удовлетворение жизнью в Финляндии, как и коренное население. Таким образом, в этой стране живут еще и самые довольные мигранты, сообщает издание.

При этом финны прекрасно понимают, что ради счастливой и спокойной жизни необходимо много и усердно трудится.

Сказки о «сладкой жизни» - не для граждан Финляндии. Свое счастье нужно заработать, поэтому финны крайне редко позволяют себе приятное безделье, пишет автор материала.

Своим трудолюбием финны обязаны историческому наследию. На протяжении многих столетий страна была бедной и зависимой от более сильных и благополучных соседей - сначала Швеции, потом России. Чтобы после уплаты необходимых отчислений правителям в Стокгольме и Санкт-Петербурге оставалось хоть что-на жизнь, приходилось много и упорно трудиться.

Упоминая высокие стандарты социального обеспечения, автор напоминает, что Финляндия, будучи еще Великим княжеством в составе Российской Империи первой из стран Европы ввела равноправие мужчин и женщин, предоставив последним избирательно право в 1906 году. Сделалось это скорее по прагматическим соображениям - стране не хватало рабочих рук.

Как сообщает издание, жители Финляндии — также «самые довольные налогоплательщики в мире».

На налоговые средства в Финляндии строятся катки, открываются бассейны и лыжные трассы. Для финнов работают бесплатные теннисные корты и площадки пляжного волейбола. Это, не считая прекрасно укомплектованных библиотек и учреждений культуры. В стране вновь начали строить бесплатные сауны, и это притом, что частных саун здесь, предположительно, больше, чем автомобилей.

«Сауна — это самое большое финское счастье. А финские врачи заявили, что регулярное посещение сауны сокращает риск инфаркта», -пишет автор.

Отдельного внимания также заслуживают автомобильные штрафы, которые в Финляндии привязаны к доходу.

Так самый богатый человек на Аландских островах, которые принадлежат Финляндии, предприниматель Андреас Виклеф, за превышение скорости на 21 километр в час получил квитанцию на штраф в размере 63 240 евро. Бизнесмен в месяц совершениям им нарушения, заработал 416463 евро и счел наказание справедливым.

А справедливость в Финляндии стоит превыше всего, резюмирует автор.