Украина ищет варианты, как попасть на саммит НАТО

Украина попытается обойти блокирование участия в саммите НАТО со стороны Венгрии при помощи членов альянса, сообщил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко в эфире программы «Завтра». Вариант, предложенный натовским руководством украинской стороне, заключается в возможности принять участие в совместном заседании с Грузией, приуроченном к десятилетию Бухарестского саммита, на котором Украине и Грузии было обещано членство в организации.

К обсуждению заявлен вопрос о шагах, которые Грузия и Украина предприняли, чтобы стать членами НАТО, а также, что еще необходимо предпринять на этом пути, сообщил Пристайко.

Он допустил, что и этот вариант не устроит Венгрию, которая может блокировать заявленную повестку. Пристайко в этом случае надеется на важную для его страны декларацию саммита.

«Декларация саммита - это документ, по которому живет альянс от саммита до саммита. Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины моменты», - сообщил глава представительства, который надеется, что альянс поддержит Киев в его противостоянии с Россией.

Ранее глава Украины Петр Порошенко подписал новый закон о нацбезопасности, в котором одной из основных целей прописывается членство в НАТО.