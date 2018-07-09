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Москва, 09.07.2018

Украина ищет варианты, как попасть на саммит НАТО

«Expert Online» 2018
  • Украина ищет варианты, как попасть на саммит НАТО
Из открытых источников

Украина попытается обойти блокирование участия в саммите НАТО со стороны Венгрии при помощи членов альянса, сообщил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко в эфире программы «Завтра». Вариант, предложенный натовским руководством украинской стороне, заключается в возможности принять участие в совместном заседании с Грузией, приуроченном к десятилетию  Бухарестского саммита, на котором Украине и Грузии было обещано  членство в организации.

К обсуждению заявлен вопрос о шагах, которые Грузия и Украина предприняли, чтобы стать членами НАТО, а также, что еще необходимо предпринять на этом пути, сообщил Пристайко.

Он допустил, что и этот вариант не устроит Венгрию, которая может блокировать заявленную повестку. Пристайко в этом случае надеется на важную для его страны декларацию саммита.

«Декларация саммита - это документ, по которому живет альянс от саммита до саммита. Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины моменты», -  сообщил глава представительства, который надеется, что альянс поддержит Киев в его противостоянии с Россией.

Ранее глава Украины Петр Порошенко подписал новый закон о нацбезопасности, в котором одной из основных целей прописывается членство в НАТО.

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