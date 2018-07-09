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Москва, 09.07.2018

Украинцы потянулись на отдых в Крым

«Expert Online» 2018

Украинское Министерство по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщает, что зафиксирован резкий рост количества граждан Украины, направляющихся на отдых в Крым. Данные приводятся за июнь 2018 года.

В статистике, отмечается, что в прошлом месяце границу с российским полуостровом пересекли в общей сложности более 257 тысяч человек.

Через пропускной пункт в Херсонской области «Чонгар» в Крым въехало свыше 41 тысячи автомобилей, что на 37% превышает показатель в мае. Отмечается, что в общей сложности через данный К в сторону Украины проследовали 53,3 тысячи человек, в Россию – 73 тысячи.

Через КПП «Каланчак» въехали 50 тысяч человек, выехали в Крым почти 64 тысячи человек; на КПП «Чаплинка» зарегистрировано 7 тысяч граждан, которые проследовали на украинскую территорию, в Россию отправилось 11 тысяч человек.

Ранее, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увеличении числа отдыхающих на полуострове после открытия Крымского моста. Министр курортов и туризма Крыма Вадима Волченко подтверждает, что в 2018 году туристический поток в этот российский регион увеличился на 26,5 % – до 1,642 млн человек.

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