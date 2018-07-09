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Москва, 09.07.2018

Представители туротрасли Египта просят правительство поднять цены на отдых в стране

«Expert Online» 2018
  • Представители туротрасли Египта просят правительство поднять цены на отдых в стране
Atorus.ru

Владельцы отелей популярного курорта Шарм-эль-Шейх обратились к правительству страны с просьбой вмешаться в вопросы ценообразования местных отелей. Представители туротрасли мотивируют свое обращение тем, что  низкие цены негативно сказываются на туристической репутации города и не дают расти доходам казны.

Отмечается, что несмотря на общий рост въездного турпотока в Египте, в среднем отели Шарм-эль-Шейха загружены на 50-60%. Именно поэтому многие отели предлагают низкие цены на размещение - $15 вместо максимальных $100 за ночь. Об этом рассказал председатель комитета по маркетингу и развитию туризма курорта Рами Ризкалла изданию Аль-Ахрам.

«Похожая политика негативно сказывается на качестве обслуживания и негативно влияет на имидж курорта, а также не способствует росту доходов региона», - рассказал чиновник.  

По мнению Ризкалла, цена номера в отеле уровня «пять звезд» должна быть не ниже $50 за ночь. В противном случае,  если учесть затраты на электричество и персонал, а также падение курса египетской валюты, отель становится убыточным.

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