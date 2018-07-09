В ЕС подтвердили выделение миллиарда евро помощи Украине

В Совете Евросоюза подтвердили решение о предоставлении Украине одного миллиарда евро помощи в виде макрофинансовой помощи.

Данную меру Совет ЕС одобрил еще 26 июня, однако официально сообщение об этом появилось сегодня в микроблоге Twitter организации.

При этом все средства планируется перечислить двумя траншами в течение 2,5 лет.

Напомним, предыдущая программа с объёмом финансирования в 1,8 млрд евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы «незалежная» получила 1,2 млрд евро в обмен на проведение реформ.

Последний транш Еврокомиссия, как распорядитель программы, не предоставила Украине, поскольку Киев не выполнил ряд условий, в том числе в области реформ по борьбе с коррупцией.