В этом году судовладельцы собираются отправить на металлолом танкеров на 1 млрд долларов

В первую очередь речь идет о VLCC, крупнотоннажных танкерах 3 класса вместимостью от 160 до 320 тыс. тонн. В этом году судовладельцы собираются отправить на металлолом, по данным GMS, рекордное количество VLCC, около 50.

Танкеры разбираются на металлолом на судоразделочных верфях. Большинство их находятся в Индии, Пакистане и Бангладеш. На полуостров Индостан приходится почти 80% этого сравнительно нового рынка. Верфи платят судовладельцам до 20 млн долларов за каждый танкер. Объем рынка разборки судов оценивается в 5 млрд долларов. Танкеры считаются самыми прибыльными и выгодными.

«В этом году мы рассчитываем разобрать крупных танкеров на 1 млрд долларов,- приводит Wall Street Journal слова Анила Шармы, исполнительного директора американо-дубайской компании GMS, крупнейшего покупателя судов на металлолом.- Это один из самых лучших наших годов за всю историю фирмы».

Даже если перестать заказывать VLCC, то баланс между спросом и предложением установится не раньше 2020 года. Тарифы на них сейчас составляют ок. 6 тыс. долларов в сутки, тогда как тарифы для того, чтобы судоходные компании могли избежать убытков, должны быть порядка 25 тыс. долларов.

По мнению греческих судовладельцев, владельцев одного из крупнейших в мире танкерных флотов, если тарифы резко не вырастут в следующем году, то мелкие и часть средних компаний обанкротятся или будут поглощены крупными игроками. При таком сценарии на металлолом уйдет в 2019 году еще больше кораблей, чем в этом году. Между тем, большинство экспертов придерживаются мнения, что восстановление рынка маловероятно.

«Этот год пока складывается, мягко говоря, ужасно для владельцев VLCC,- объясняет Питер Сэнд, старший аналитик ассоциации судовладельцев Bimco.- Произошел существенный рост флота при низком спросе. Положение же таково, что ситуация не улучшится до 2020 года. Этим и объясняется отправка танкеров на металлолом».

Восстановление рынков сырья, включая металлы и металлолом, подняло цену корпусов танкеров. Так, по данным компании VesselsValue, средняя стоимость тонны выросла с менее чем 300 долларов в 2016 году до примерно 425 в последнюю июньскую неделю.

Каждый год разбирается ок. 1 тыс. судов. Сталь, из которой сделаны их корпуса, и другие металлы переплавляется или в виде листов продается заводам и фабрикам. Лидерство на этом рынке принадлежит полуострову Индостан. На Индию, Пакистан и Бангладеш приходится почти 80% всех разбираемых кораблей. Оставшиеся разбирают в Китае и Турции. Правда, Пекин заявил в прошлом году, что в 2019 г. разборку судов приостановит.

Средний «возраст» крупнотоннажных танкеров, отправляемых на разборку, составит в этом году 18,8 лет. По данным VesselsValue, это самый низкий возраст за последние пять лет. Средний срок работы судов составляет примерно 25 лет, однако после 15 лет в воде судно требует основательной проверки для выяснения, насколько оно годно для дальнейшей работы. Кстати, проверка так же, как и все остальное в судоходном бизнесе, занятие недешевое. Его следует проводить каждые 20 лет, а стоит оно порядка 2 млн долларов. Не удивительно, что многие судовладельцы предпочитают отправлять корабли на металлолом.