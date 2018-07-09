В Израиле требуют запретить экспорт оружия на Украину

Более 40 израильских правозащитников обратились в Верховный суд страны с требованием немедленно остановить экспорт оружия на Украину.

По мнению правозащитников, оружие периодически оказывается в руках украинских неонацистских формирований, передаёт РИА Новости со ссылкой местные СМИ.

При этом в качестве доказательства они приводят ссылки на интернет-ресурсы националитического батальона «Азов», боевики которого позируют на фоне эмблем со свастикой с автоматами «Тавор», собираемыми по израильской лицензии.

Кроме того, правозащитники рассказывают о некой военной школе в Днепропетровске, рекламирующей участие бывших офицеров Армии обороны Израиля в программах подготовки.