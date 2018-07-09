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Москва, 09.07.2018

Венгрия продолжает блокировать проведение саммита Украина-НАТО

«Expert Online» 2018
  • Венгрия продолжает блокировать проведение саммита Украина-НАТО
EPA\TASS

Как сообщает Интерфакс, Венгрия продолжает блокировать проведения комиссии Украина-НАТО. В связи с этим заседание не будет проведено в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что из-за блокировки Венгрией, скорей всего, в ближайшем обозримом будущем заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне провести не удастся.

Венгрия блокирует все инициативы Украины в НАТО из-за спора по закону о языке.

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