Венгрия продолжает блокировать проведение саммита Украина-НАТО

Как сообщает Интерфакс, Венгрия продолжает блокировать проведения комиссии Украина-НАТО. В связи с этим заседание не будет проведено в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что из-за блокировки Венгрией, скорей всего, в ближайшем обозримом будущем заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне провести не удастся.

Венгрия блокирует все инициативы Украины в НАТО из-за спора по закону о языке.