ФРС приняла решение по ставке

Федеральная резервная система США на очередном заседании оставила ключевую ставку на прежнем уровне в 2%, но при этом охарактеризовала экономику страны как сильную и поэтому намерена повысить ставку на следующем заседании в сентябре, сообщает Reuters.

Ставка поставлена на паузу

Интрига вокруг очередного решения о ключевой ставке держалась до последнего. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе в середине июля намекнул, что центробанк США может сделать перерыв в повышении процентных ставок, остановив на время процесс ужесточения денежной политики. Хотя оговорил, что планы по увеличению ставки к концу года сохраняются. То есть, несмотря на паузу, ФРС все же намерена выполнять свои ориентиры, объявленные еще в начале года: ставка в 2018 году должна быть повышена, чтобы достичь среднего уровня в 2,125%. В 2019 году этот показатель должен выйти на уровень в 3, 125%, а в 2010 году – 3, 375%.

Напомним, что в течение 2018 года Федеральный резерв несколько раз постепенно и последовательно повышал ставку: она поднялась с 1,5% в конце 2017 года до 2% на предыдущем заседании в июне этого года.

Другие сигналы рынку посылал глава Минфина США Стивен Мнучин. Несколько дней назад он заявил, что ставка должна быть повышена. Это будет, по его мнению, адекватным ответом на то, что целевой ориентир инфляции составляет по оценкам его ведомства 2%.

Трамп напугал публику

Между тем, президент США Дональд Трамп постоянно критикует политику ФРС. Он считает, что она противоречит его усилиям стимулировать развитие американской экономики, которые на самом деле дают результаты. Так, на фоне снижения налогов экономика США получила во втором квартале текущего года сильный импульс к росту благодаря увеличению потребительских расходов. Расходы потребителей в последние пять месяцев опережали их доходы, причем после пересмотра данных расходы оказались даже еще выше. В итоге рост расходов достиг максимума с 2014 года. «Мне не нравится, когда так много работаешь, чтобы расшевелить экономику, а они повышают ставку», — заявил президент в интервью CNBC.

Кроме того, Дональд Трамп недоволен тем, что действия ФРС приводят к укреплению доллара, что снижает конкурентоспособность американских товаров на внешних рынках. А ведь президент считает своей основной задачей укрепление позиций страны в международной торговле. Он поставил Федеральному резерву в пример действия центральных банков ЕС и Японии, наоборот, заботящихся о поддержании низких ставок ради того, чтобы их валюта не укреплялась. И особенно его расстраивает, что Китай, с которым Трамп вступил в торговую войну, практически девальвирует юань, причем резко.

Высказывания Трампа напугали публику, решившую, что он покушается на независимость ФРС (несмотря на то, что тот несколько раз подчеркивал, что высказывается не как президент, а как любой гражданин страны, заинтересованный в ее процветании). Так что представители центробанка вынуждены были заявить, что они не поддаются давлению президента и в своих решениях будут руководствоваться только своими собственными представлениями о том, что полезно экономическому развитию США. Главная задача ФРС – обеспечить устойчивость экономического развития. Именно поэтому в периоды кризиса и депрессии она снизила ставку до нулевого уровня. А в период роста она стремится не допустить перегрева экономики, чтобы ее рост не раскрутил маховик инфляции. Так что, в отличие от Трампа, Пауэлл полагает, что повышать ставку следует именно тогда, когда экономика начинает чувствовать себя хорошо. И тут важна точность оценки.

Не остались на бобах

Некоторые эксперты полагают, что текущая статистика и прогнозы никак не указывают на то, что американской экономике угрожает инфляция. «Почти единодушно рынок ожидает, что ставка останется неизменной до сентября. Свежая макростатистика убеждает нас в том же — доходы и расходы американцев в июне выросли на 0,4% в рамках прогнозов, а инфляция по показателю PCE Price замедлилась до 2,2% с 2,3%. Это причины для более мягкой позиции регулятора на сегодняшнем заседании», — рассуждает Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер».

Но есть и другие оценки. Часть экономистов уверена, что сильные результаты экономики СЩА во втором квартале — а именно, то, ВВП вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ( это лучший результат с сентября 2014 года) – уже свидетельствует о перегреве экономики, о том, что она неспособна поддерживать такой рост и дальше. Так что, по их мнению, ключевую ставку надо повышать незамедлительно.

Тем более, что рост экономики связан не только с ростом потребительских расходов, но и с таким относительно случайным фактором, как поспешная поставка аграриями соевых бобов в Китай: фермеры стремились сделать это раньше, чем в действие вступят пошлины на ввоз этого продукта из США, которые Китай ввел в ответ на объявление торговой войны Трампом.

Сам рынок полагал, что после сегодняшнего заседания ничего не изменится. Это отражалось во фьючерсных контрактах на ставку федерального финансирования. Зато повысились ожидания очередного раунда повышения на следующем заседании, которое должно состоять в сентябре. Вероятность этого оценивается участниками рынка в 80%.