Китайская компания Huawei обогнала Apple по объёму продаж смартфонов в мире

Китайская компания Huawei Technologies обогнала Apple и стала второй в мире по объему продаж смартфонов во II квартале 2018 года, уступая лишь Samsung Electronics.

Согласно данным аналитической фирмы Canalys, с апреля по июнь 2018 года Huawei продала 54 млн телефонов, что более чем на 40% выше прошлогоднего результата, передаёт РИА Новости.

По мнению экспертов, такого результата китайская компания смогла добиться в основном за счёт популярности своего флагманского смартфона P20. Ещё одной причиной быстро роста продаж стало изменение стратегии компании и её переориентация на внешние рынки.

При этом Samsung Electronics во II квартале 2018 года продала 73 млн телефонов, что на 8% меньше, чем в 2017 году. Apple же, несмотря на рост в 1% к 2017 году (продажа 41 млн смартфонов), опустилась на третью строчку.

Ранее сообщалось, что объёмы продаж мобильных телефонов китайской компании Huawei в июне и июле 2018 года на российском рынке впервые превысили продажи Apple и Samsung.

Наша справка

Huawei Technologies – одна из крупнейших компаний КНР в сфере телекоммуникаций. В 2015 году компания стала третьей по производству смартфонов в мире. По итогам первого квартала 2018 года она также занимала третье место на рынке. В июне 2018 года Huawei стала лидером по интернет-продажам смартфонов в России, обойдя Samsung и Apple.