Лукашенко заявил о нежелании Белоруссии зависеть от российского рынка

Александр Лукашенко – президент Белоруссии – заявил, что республика проводит работу по диверсификации экспорта продовольствия.

По его словам, Белоруссия пробивается на китайский рынок, диверсифицируя продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка, передаёт «БелТА».

«Мы идём во все точки для того, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком», – резюмировал Лукашенко, отметив, что продовольствие будет востребовано в мире вдвойне.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российских «дельцов с тяжёлыми погонами» в поставках санкционной продукции в РФ.

При этом он подчеркнул, что эти «дельцы подделывают документы, сами везут», а потом предъявляют претензии Белоруссии.