Бежали и остановились

Как сообщается на сайте Минфина, 1 августа он проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 25083 на сумму 20 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26225 на сумму 15 млрд рублей. В министерстве уверены, что ситуация на рынках стабилизировалась после провального апреля, что подтверждают последние аукционы по ОФЗ, которые проходят при высоком спросе на бумаги – к примеру, 25 июля Минфин в полном объеме разместил ОФЗ на 35,2 млрд руб. при совокупном спросе на уровне 83,3 млрд руб.

Между тем, пишет «Вести.Финанс», бегство иностранных инвесторов с российского рынка долга в июне ускорилось – нерезиденты за отчетный месяц продали облигации федерального займа на 131 млрд руб. Распродажа стала рекордной и оказалась даже более масштабной, чем в апреле, когда США ввели санкции в отношении "РусАла" и ряда других компаний. В общей сложности за второй квартал иностранцы сократили вложения в долговые обязательства российского правительства на 369 млрд руб., а их доля на этом рынке с рекордных 34,5% опустилась до 28,2% и стала минимальной с февраля 2017 года.



Все рассуждения на тему выхода западных инвесторов необходимо основывать на том факте, что идёт смена инвесторов на ряде сегментов международного и локальных финансовых и валютных рынках, отмечает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. Это обусловлено естественным желанием инвесторов заработать большее количество денег на свои вложения.

А это значит, объясняет аналитик, что несмотря на рапорты нашего Минфина и прочих регуляторов о успехах нашей экономики, прежние инвесторы явно покидают наши активы, освобождая место новым инвесторам из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Кроме того, в ряде случаев происходит ре-балансировка структуры вложений в российские активы, что не есть смертельное стечение обстоятельств – рынок движется и развивается циклично, сегодня ушли – завтра, придут. Главный вопрос: кто и на какие сроки?

В условиях новых размещений очередных выпусков ОФЗ рынок и инвесторы, скорее всего, потребуют от регулятора новых ориентиров по доходности, полагает Роман Блинов. Да, признает он, действительно в рамках второго квартала мы наблюдали существенное снижение доли западных инвесторов в российских активах. Но последние несколько, а именно три последних аукциона размещения ОФЗ показал реальный интерес к российским долговым обязательствам.

На фоне охлаждения спроса глобальных инвесторов на долларовые активы и устойчиво стабильные и достаточно высокие цена на энергоносители рублю явно не хватает оперативного простора для несколько большего укрепления по отношению к доллару и евро, считает Блинов. Торги на внутреннем валютном рынке проходят в рамках уже сложившихся торговых диапазонов и в последнее время есть шансы «попробовать на вкус» нижние границы этих ориентиров.

Идет волна

К концу августа, считают в МФЦ, ситуация может несколько ухудшиться, но тут основную скрипку будут играть тренды мирового валютного рынка, хотя в целом явного коллапса аналитики на сегодня не ожидают. А вот к концу текущего года и даже, наверное, в рамках текущего квартала мы возможно станем свидетелями новой волны волатильности, которая докатится к нам с международных финансовых рынков. Очень многие вещи будут зависеть от мировой экономики и геополитики. С учётом поправки на идущее международное противостояние между США и практически всем миром на поприще внешней торговли, рынки могут столкнуться с новыми шоками, что естественно скажется и на российской национальной валюте.

Одним из трендов 2018 года является достаточно прозрачная монетарная политика ФРС, в рамках которой участники мирового инвестиционного сообщества ожидают планомерное повышение учетной ставки, говорит, в свою очередь, ведущий аналитик компании «Эксперт плюс» Мария Сальникова. И вполне логично переводят средства в инструменты, которые более выгодны и прибыльны в перспективе года. Так, после июньского повышения ставки до 1,75—2%, сегодня, 1 августа, ФРС США, скорее всего, сохранит её в том же диапазоне, а вот если подтвердятся планы повышения ставки в сентябре и декабре шагом в 0,25%, то можно ждать продолжение оттока средств из развивающихся рынков.

Таким образом, объясняет аналитик, спрос на долговые обязательства в России в основном локальный и, более вероятно, искусственный. Рубль в таких условиях будет сложно сдерживать от постепенного падения, однако тут вопрос не столько конкретно ситуации в России, а в целом по развивающимся странам. На конец августа курс продажи наличного доллара на территории России составит 64-64,5 рублей, прогнозируют в «Эксперт плюс». Европейская валюта при этом максимально может вырасти в цене к отметке в 75 рублей. Факторы влияния на российскую валюту на протяжении последнего летнего месяца, преимущественно, внешние.

Со стороны ЦБ поддержки не ждем, говорит Марина Сальникова. Давление будут оказывать и пролонгация санкций в РФ, и низкий сезон деловой активности, и ожидание обвала фондового рынка США из-за торговых войн. Из внутренних факторов она называет резкое сокращение спроса на рубль в связи с завершением Чемпионата мира по футболу и с завершением сезона отпусков (большинство турпутевок уже куплено, а кому нужно было поменять накопления в иностранной валюте на туристические нужды, это уже сделали). Для евро на территории РФ невысокая оценка роста поставлена из-за ситуации по евро в мире, которая вызвана сокращением стимулирующих экономику Еврозоны мер.