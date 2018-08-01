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Москва, 01.08.2018

Самозанятых могут вывести из-под действия Трудового кодекса

«Expert Online» 2018

В Минтруда предложили вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, изменения должны коснуться только тех самозанятых, которые не оформлялись как индивидуальные предприниматели.

При этом отмечается, что речь идёт о таких видах деятельности, как репетиторство, уборка и уход за детьми. В настоящее время такая деятельность обычно ведётся без оформления отношений.

Таким образом, работодатель фактически не может нести обязанности, предусмотренные трудовым кодексом: заключить трудовой договор, уплатить страховые взносы, оформить свидетельство пенсионного страхования.

В ведомстве убеждены, что это свидетельствует о несовершенстве правового регулирования и необходимости изменений в законодательстве.

Напомним, в прошлом году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которую затем продлили до конца этого года. Однако успеха она не имела: за всё время на налоговый учёт встали меньше тысячи человек.

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