Трамп зря надеется на поставки газа в ЕС

Те примерно десять терминалов для приема американского сжиженного природного газа (СПГ), о которых заявил президент США Дональд Трамп, в Евросоюзе построены не будут. Недогружены нынешние, которые принимают, кстати, преимущественно не американский газ. Тем не менее, южная часть ЕС, куда Россия тянет сейчас Турецкий поток, в связи с новой позицией Италии может стать своеобразной разменной монетой в газовом вопросе.

Аналитики скептичны в отношении новых терминалов

Европа вряд ли будет отклоняться от своих текущих планов по строительству лишь небольшого количества новых терминалов для приема СПГ, пишет в среду 1 августа The Washington Post со ссылкой на участников энергетического рынка и экспертов. Таким образом, объявленным накануне планам американского президента по строительству в ЕС (на собственные средства Союза) от 9 до 11 терминалов для приема американского сжиженного природного газа (СПГ) вряд ли суждено сбыться.

По оценке аналитиков, больше 3-4 терминалов в ЕС вряд ли будет построено. Такое мнение, в частности, высказывает Тьерри Брос из Оксфордского института энергетических исследований. По его данным, уже работающие в Европе 24 объекта для приема СПГ загружены всего на четверть от их собственной мощности.

Сейчас, напоминает агентство ТАСС, США пытаются «продавить» поставки своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного, на европейский рынок. Принятый в прошлом году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предоставляет возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта «Северный поток - 2».

Американцы попытаются зайти с юга

В этой ситуации надо отдать должное Соединенным Штатам, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Они при всей собственной невежественности в отношении нарушения норм ВТО все же смогли прийти к более менее конкретному соглашению с Евросоюзом о том, что судьба американского СПГ на европейском энергетическом рынке не обречена на застой. Обязательства, которые приняла на себя Европа в обмен на относительное экономическое спокойствие, могут с первого взгляда показаться обязывающими к невыгодной для нее сделке. Но если присмотреться, объясняет эксперт, ЕС сохранила за собой право на действительно диверсифицированный рынок энергоресурсов.

Речи о том, что Евросоюз станет потреблять только американский СПГ не идет. Уже имеющиеся мощности по приему и регазификации СПГ пока могут покрыть, при полной загрузке, только 40% от всех потребностей ЕС. Но на практике они все еще являются недозагруженными, и объективных причин строить новые пока нет. Это, считает аналитик, козырь ЕС, который он может выложить в ответ на инициативу президента США.

То есть, объясняет Жарский, скорее всего американским поставщикам необходимо будет сделать первые шаги как в плане пересмотра стоимости предложения, так и в плане поиска новых договоренностей с потребителями. Учитывая, что стоимость СПГ серьезно зависит от цен на нефтяном рынке, не исключено что дальнейшие действия США будут направлены на то, чтобы начать влиять на снижение стоимости нефти – а в манипуляции на этом рынке они всегда преуспевали.

Если говорить о географическом назначении новых терминалов для приема СПГ, то здесь тоже есть на что обратить пристальное внимание. На прошлой неделе Трамп договорился с Юнкером о том, что ЕС будет более лояльна к СПГ, однако уже в этот понедельник американский президент провел адресную пресс-конференцию с премьером Италии, где обсуждались вопросы снабжения СПГ из США южной части ЕС. Италия, к слову, действительно с каждым годом увеличивает спрос на голубое топливо и до этого вела переговоры с РФ о наращивании поставок, в том числе за счет строительства второй нитки Турецкого потока, который бы смог закрыть ее спрос по приемлемому ценнику.

Но как видно, США уже успели вмешаться и в этот разговор, и теперь, скорее всего, именно южная часть ЕС может стать своеобразной разменной монетой в газовом вопросе. Так что, заключает эксперт , если терминалы строить и начнут, то первые из них появятся на южных направлениях. Это в целом логичный ход, поскольку западная Европа уже вложилась в Северный поток 2 и не сможет объективно оказаться от поставок газа из России – это будет экономически нецелесообразно.

Смешные объемы

Слова о строительстве 9-11 терминалов для обеспечения приема больших объемов американского газа выглядят очередной порцией громких заявлений не случайно, комментирует происходящее аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Дело в том, объясняет она, что мощности по приему СПГ в Европе могут принять 188 млрд куб. м, тогда как в прошлом году европейские регазификационные терминалы приняли всего 59 млрд куб м - налицо существенная недозагрузка имеющихся мощностей.

Все же, добавляет Соснова, СПГ проигрывает по стоимости трубопроводному газу. Кроме того, со строительством терминалов по сжижению газа не торопятся и сами США, хотя заявляют о том, что собираются нарастить мощности по выпуску СПГ до почти 99 млрд куб. м в год после 2019 года. Но, например, в 2017 году США смогли поставить в Европу лишь 2,26 млрд куб м СПГ.

Но даже если бы 99 млрд куб м были поставлены в 2017 году, то недозагруженных мощностей в Европе вполне хватило бы на заявленные объемы. Таким образом, необходимость строительства 9-11 дополнительных терминалов в Европе действительно находится под вопросом, заключает аналитик.

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