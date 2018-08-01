Гибель журналистов в ЦАР: версия есть, но много неясного

Из Банги, столицы Центрально-Африканской Республики (ЦАР), пришла печальная новость о гибели российских журналистов. Новость подтвердил российский новостной сайт «Центр управления расследованиями» (ЦУР), сообщивший вечером во вторник, 31 июля, на своей странице в Facebook о гибели 51-летнего Орхана Джемаля, 47-летнего Александра Расторгуева и 33-летнего Кирилла Радченко, которые находились в ЦАР на задании. Последний раз они выходили на связь с ЦУР в воскресенье вечером.

МИД России подтвердил факт гибели. «К сожалению, посольство России в ЦАР не было проинформировано о присутствии в стране российских журналистов»,- говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

Орхан Джемаль известен как журналист, давно работавший во многих «горячих точках», включая Ливию в 2011 году, где он был тяжело ранен в ногу. И молодой оператор и фотограф Кирилл Радченко уже был известен работой в «горячих точках». Александра Расторгуева газета «Коммерсантъ» характеризуют, как одного из самых значительных и радикальных режиссеров российского кино, работавшего в документальных жанрах.

В Банги журналисты прилетели в пятницу, 26 июля, по работе. Они занимались проектом, посвященным деятельности военных наемников из России и, в первую очередь, частной военной компании «ЧВК Вагнера». В ЦАР по просьбе правительства этой страны с марта 2018 года находятся 5 военных инструкторов из России и 170 советников. Россия заинтересована в участии в добывающей отрасли в этой, богатой полезными ископаемыми стране.

Сначала, сообщила местная радиостанция, Джемаль, Расторгуев и Радченко отправились на съемки на север страны в Декоа и Кага-Бандоро. Затем они, по словам Анастасии Горшковой из ЦУР, попытались попасть на территорию комплекса «Вагнера», где им сообщили, что для этого требуются аккредитация и разрешение МО РФ.

Смерть настигла журналистов по пути в Бамбари, куда они ехали на встречу с источником информации. Город расположен в 380 км от столицы. Дорога в него проходит через Сибут, который лежит примерно на полпути в Бамбари. Примерно в 6 часов вечера в понедельник машина с российскими журналистами, за рулем которой находился местный житель, выехала из Сибута. На выезде из города их остановили на блок-посту сил безопасности и предупредили, что в темное время дороги небезопасны.

Дальнейшее известно со слов водителя, который явился в полицию около пяти часов утра во вторник, 31 июля. Он сообщил, что в 23-24 километрах от Сибута из кустов у дороги выскочили вооруженные люди и открыли огонь. Россияне скончались на месте, а водителю удалось бежать. Он рассказал в полиции, что нападавшие говорили на арабском языке и были в тюрбанах.

Тела россиян нашли утром во вторник ооновские миротворцы из сил ООН и вечером того же дня доставили в Банги.

Местные правоохранительные органы начали расследование. Главной версией трагедии на данном этапе является ограбление. Личности преступников устанавливаются.

Преступления, подобные этому, для Центрально-Африканской Республики, бывшей колонии Франции, расположенной, как следует из ее названия, в самом центре Черного континента, не редкость. ЦАР, одна из самых бедных стран на планете, известна многочисленными переворотами и военными конфликтами. Последний переворот произошел в 2013 году, когда коалиция исламистов «Селека» свергла президента Франсуа Бозизе. Сейчас несмотря на присутствие с осени 2014 года 12-тысячного контингента миротворцев ООН, в ЦАР идет фактическая гражданская война. Правительство контролирует лишь города и прилегающие районы.

Местная радиостанция, ссылающаяся на правоохранительные органы Сибута, утверждает, что засаду на российских журналистов могли организовать бандиты из «Селеки», но в деле много неясного. Например, не очень понятно, что делали россияне между 6 и 10 часами вечера, временем нападения, если они отъехали от города всего на 24 километра?

С этим и многочисленными другими вопросами придется разбираться и так же, как Следственному комитету РФ, который тоже начал расследование обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральной Африке.