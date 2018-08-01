В Роспотребнадзоре рекомендовали сократить рабочий день при сильной жаре

В Роспотребнадзоре рекомендуют работодателям сокращать для своих сотрудников рабочий день на один час, если температура в помещении, где они трудятся приближается к отметке 28,5 градусов выше нуля.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

Кроме того, отмечается, что при повышении температуры до 29 градусов рекомендуется сокращать рабочий день на два часа, а при температуре 30,5 градусов и выше – на 4 часа.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре дали рекомендации по защите от зноя. Прежде всего специалисты ведомства советуют ограничить пребывание на улице в пик жира и до минимума снизить физические нагрузки.

Кроме того, рекомендуется ограничить потребление жирной и калорийной пищи, заменить мясо рыбой и морепродуктами, употреблять большое количество фруктов и овощей для поддержания иммунитета, а также соблюдать питьевой режим и в течении дня принимать душ с прохладной водой.