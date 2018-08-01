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Москва, 01.08.2018

В России появятся поезда с вагонами «эконом-бюджет»

«Expert Online» 2018

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) выделит старые вагоны в отдельный эконом-класс, а в остальных поездах будут введены ввести три класса обслуживания.

Согласно документу ФПК «О стратегических задачах компании до 2025 и 2030 годов», выдержки из которого публикует РИА Новости, все поезда в России будут делиться на три типа: «дневной экспресс», «ночной поезд», «традиционный поезд», а каждый из них – на три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес.

При этом старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «эконом-бюджет».

«Дневной экспресс» предполагает поездки до 6 часов на расстояния до 600 км. Здесь бизнес-класс подразумевает премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт – достаточный набор сервисов для удобной поездки, эконом — бюджетный вариант с возможностью доступа к дополнительным сервисам и эконом-бюджет – сверхбюджетный вариант без сервисов.

«Ночной поезд» предполагает поездки до 12 часов с возможностью полноценного сна. Бизнес-класс в этом сегменте – это СВ и люкс, комфорт – купе, эконом – открытые вагоны с высокой плотностью компоновки, эконом-бюджет – плацкарт.

«Традиционный поезд» предполагает поездки более 12 часов на дальние расстояния. Здесь бизнес-класс – это премиальное удобство и полный сервис гостиничного уровня, комфорт – достаточный набор сервисов для полноценного сна без высоких затрат, эконом – бюджетный вариант с возможностью дополнительных сервисов, эконом-бюджет — сверхбюджетный вариант без сервисов с возможностью сна.

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