Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 01.08.2018

В Росстате рассказали об уровне инфляции в России

«Expert Online» 2018

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) рассказали об уровне инфляции в России.

Согласно материалам ведомства, инфляция в нашей стране в период с 24 по 30 июля составила 0%.

При этом потребительские цены с начала года выросли на 2,5%. Так, за прошедшую неделю пшено подорожало на 1%, куры — на 0,6%, свинина — на 0,3%. Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1,1%, гречневая крупа — на 0,2%.

В среднем снижение цен на плодоовощную продукцию в последнюю неделю июля составило 1,6%. В частности, белокочанная капуста подешевела на 6,3%, огурцы и помидоры – на 4,4%, картофель – на 2,2%.

А вот цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Забудьте про «Северный поток-2»: Россия приготовила большой сюрприз для США
      Несмотря на обещания ЕС существенно нарастить объемы закупки голубого топлива в США, российский газ для региона остается насущной необходимостью. Более того, Россия готова жестко конкурировать с американским газом на динамичном рынке СПГ
    2. Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам
      Физики, изучавшие свойства пирамиды Хеопса, пришли к сенсационным выводам
    3. Курс доллара перешел к фронтальному падению
      Курс доллара перешел к фронтальному падению