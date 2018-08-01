В Росстате рассказали об уровне инфляции в России

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) рассказали об уровне инфляции в России.

Согласно материалам ведомства, инфляция в нашей стране в период с 24 по 30 июля составила 0%.

При этом потребительские цены с начала года выросли на 2,5%. Так, за прошедшую неделю пшено подорожало на 1%, куры — на 0,6%, свинина — на 0,3%. Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1,1%, гречневая крупа — на 0,2%.

В среднем снижение цен на плодоовощную продукцию в последнюю неделю июля составило 1,6%. В частности, белокочанная капуста подешевела на 6,3%, огурцы и помидоры – на 4,4%, картофель – на 2,2%.

А вот цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.