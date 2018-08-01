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Москва, 02.08.2018

Запад в ужасе от российского «убийцы подлодок»

«Expert Online» 2018

Западные военные эксперты заподозрили нашу страну в разработке атомной беспилотной подлодки, которая предназначена для уничтожения субмарин противника.

Проект «Цефалопод» якобы появился в России еще в 2015 году, однако до недавнего времени оставался в тени океанской многоцелевой системы «Посейдон», пишет Popular Mechanics.

При этом эксперты убеждены, что новая разработка обещает стать «убийцей подлодок», а её стоимость оценивается ими в 8 млрд рублей.

По данным издания, «Цефалопод» будет вооружен компактными торпедами MTT, способными уничтожить вражескую субмарину, пробив её корпус. Кроме того, западные специалисты опасаются, что по размеру российские беспилотные подлодки обойдут американские и будут обладать высокой прочностью и технологиями «невидимости».

Также «Цефалоподы» будут сопровождать подводные ракетоносцы во время боевого дежурства, а также охранять порты и других морские объекты.

В статье подчёркивается, что российские беспилотные подводные аппараты полностью трансформируют военно-морскую войну.

«Мы не можем сказать точно, на какой стадии находится проект, но в любом случае он демонстрирует направление, в котором работает РФ. Судя по торпедам и мощной системе гидроакустической разведки, «Цефалопод» может играть важную роль в морских сражениях», – резюмировали западные военные эксперты.

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