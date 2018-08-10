5 самых популярных досок объявлений

Актуальный список 5-ти самых популярных досок объявлений России и СНГ

1. Доска объявлений EDC.SALE

Доска объявлений «EDC.SALE», пожалуй, первая доска с которой нужно начать размещение объявлений. Ключевая особенность - простота использования, обширная аудитория и бесплатность размещения.

Веб-ресурс предлагает сегментирование объявлений на уровне городов. Таким образом достигается их “точечность”. Целевая аудитория - от домохозяек, студентов и даже школьников до представителей крупных компаний. Продается все что угодно - от новорожденных породистых щенков до бизнесов с миллиардными оборотами.

Веб-сайт «EDC.SALE» характеризуется простым и понятным интерфейсом, который не перегружен баннерами и другой визуальной информацией. Удобный рубрикатор помогает искать нужный товар не только в определенном городе, возможна также сегментация по рубрике и подрубрике. На сайте работает строка поиска. Она предоставляет возможность выбрать свой город и ввести искомый товар, например, “утюг”. Это экономит время и позволяет сразу получить список нужных объявлений.

При посещении веб-сайт автоматически определяет местоположение пользователя и настраивает регион поиска. Сайт хорошо представлен в социальных сетях. В группе Вконтакте - сотни тысяч активных пользователей. «EDC.SALE» не требует регистрации пользователя для создания объявления, весьма поощряется публикация в “один клик”. Для зарегистрированных пользователей доступны функции Премиум-Аккаунта. В личном кабинете каждый желающий может выделить свое объявление и зафиксировать его. Этой функцией зачастую пользуются представители малого бизнеса.

Администрация «EDC.SALE» не модерирует объявления перед публикацией, но бдят за их соответствием нормам этики и действующему законодательству.

Простота использования доски «EDC.SALE» и ее ориентированность на пользователя приводят к сокращению общего времени, затрачиваемого на осуществление сделки. Аудитория характеризуется активностью и лояльностью к проекту.

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2. Доска объявлений Авито

Доска объявлений "Авито" была создана в 2007 году и на сегодняшний день занимает второе место по популярности среди всех досок объявлений в мире, уступая лишь легендарной Craigslist.

Несмотря на высокую посещаемость и хорошую известность, в последнее время от пользователей поступают жалобы на ее чрезмерную коммерциализацию. Для подачи объявления в большинство рубрик необходимо оплатить несколько сотен рублей. Это касается продажи квартир, поиска наемных сотрудников и массы других категорий. Таким образом, очевидна направленность "Авито" на работу с представителями малого бизнеса, которые могут себе позволить приобретать платные аккаунты и тратить сотни рублей на публикацию одного объявления. На "Авито" практически невозможно найти объявление о продаже недвижимости от собственника, многие пользователи отказываются от использования доски, так как процесс регистрации затруднен, требуется подтверждение по SMS.

Тем не менее "Авито" является самой популярной доской в России. Ее, однако, догоняют альтернативные веб-ресурсы, которые характеризуется большей ориентацией на простого пользователя, цель которого - быстро и просто подать объявление о продаже конкретного товара.

3. Доска объявлений Юла

“Юла” - доска объявлений, запущенная в работу корпорацией “Мейл Групп” несколько лет назад.

Изначально мощная телевизионная рекламная кампания позиционировала “Юлу” не как доску объявлений, а как сервис, где можно бесплатно получить те или иные товары. Это вызывало недоумение пользователей и огромные количества регистраций.

Сервис характеризует большое количество “пустых” регистраций, пользователи которых отказались от его использования, не получив обещанных телевизором подарков. Тем не менее по состоянию сегодня сайт youla.ru посещают миллионы активных пользователей ежедневно.

“Юла” - молодая доска объявлений, для нее характерна большая доля мобильного трафика. Приложение в Google Play было скачано уже более 800 тысяч раз, количество загрузок приложения для устройств Apple - 280 тысяч. Большинство посетителей сервиса из Москвы и Санкт-Петербурга. Именно они лидируют по количеству созданных объявлений.

В 2018 году “Юла” последовала примеру “Авито”: после обретения популярности и завоевания определенной доли рынка, процесс подачи объявлений стал более сложным. Публикация объявлений в большинстве категорий - платная.

4. Доска объявлений Из рук в руки

“Из рук в руки” - популярная российская доска объявлений, прародитель которой - бумажная газета с таким же названием. Ее выпуск был налажен еще в 1992 году, веб-сайт появился через пять лет.

В то время как самые популярные доски объявлений в русскоязычном Интернете характеризуются общей направленностью, на сервисе “Из рук в руки” в основном популярны объявления о недвижимости, строительстве, предоставлении услуг в сфере ремонта жилья и авто.

Интернет-сайт проекта поддерживает бумажная газета, которая на еженедельной основе выходит в Москве, Санкт-Петербурге и Пскове. Веб-сайт “Из рук в руки” работает также в Беларуси и Казахстане.

Несмотря на отличные позиции на национальном рынке classified ads, в 2017 году владельцы проекта заявили о скором прекращении деятельности. Причина банальна - убытки. Чистый убыток превышает выручку почти в четыре раза.

Регистрация на сайте предполагает заполнение большого количества полей, в связи с чем сайт достаточно сложен для использования обычному, неквалифицированному пользователю Интернета. С другой стороны, такие сложности затрудняют использование сайта спамерами и создателями дублирующих объявлений.

5. Доска объявлений Убу

В 2013 году жители Санкт-Петербурга стали замечать маленьких симпатичных утят на разных мероприятиях. Маркетологи разогревали интерес в социальных сетях. Появилась масса догадок, но все оказалось очень просто: это - часть гениальной рекламной кампании создателей доски объявлений “Убу”.

Они не просто так выбрали маленького желтого утенка в качестве символа проекта. Несмотря на то, что доска “Убу” стала всего лишь очередным проектом категории classified ads, она изначально позиционировалась как ресурс, оказывающий значительное социально-экономическое влияние. Маркетологи не забывают напоминать, что спонсоры проекта регулярно занимаются благотворительностью, и “Убу” стабильно получает награды от городских властей.

Принципиально же сайт "Убу" ничем не отличается от обычной доски объявлений. Здесь есть рубрикатор, а также географическая сегментация объявлений.

В отличие от лидеров рынка на “Убу” действительно можно подать бесплатное объявление. Более того, раз в месяц допускается возможность его бесплатного поднятия.

Строгая система модерации практически не допускает публикации спамных объявлений, а бесплатность привлекает большое количество новых пользователей. Таким образом “Убу” на самом деле является простым и доступным сервисом.