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Интервью
Москва, 10.08.2018

Калифорнийский футуролог расскажет, почему он так ценит потерянность и неэффективность

«Expert Online» 2018
  • Калифорнийский футуролог расскажет, почему он так ценит потерянность и неэффективность
предоставлено пресс-службой

Кевин Келли — футуролог и технологический визионер. Свою первую книгу о будущем технологий он написал еще в 1994 году. Келли предсказывал возникновение сетевой экономики, которая казалась тогда невозможной утопией. Спустя несколько лет его предсказания начали воплощаться в жизнь.

Осведомленность и интуиция Келли впечатляет: в 94-м даже представитель British Telecom заявил о том, что не может представить себе, как вообще вести бизнес и зарабатывать деньги в Интернете. Джефф Безос основал Amazon в гараже в том же году, и его высмеивали владельцы традиционных книжных магазинов. Журнал Time писал о том, что “Интернет не приспособлен для коммерции и не гостеприимен для новичков”.

Чтобы понять, как новая технология повлияет на общество, Келли начинает активно пользоваться ей сам — обычно одним из первых. Он увлекся компьютерными сетями уже в 1981 году, а в 1984-м участвовал в проведении первой конференции хакеров. В 1990-м году Келли опробовал ранний прототип VR-очков. Он стоял у истоков одного из первых в мире онлайн-сообществ the WELL — оно было основано в 1985 году.

Кевин Келли: онлайн с 1981 года

В последние годы Келли прочел много лекций о перспективах развития искусственного интеллекта. В отличие от Илона Маска, Билла Гейтса и ушедшего от нас Стивена Хокинга, Келли испытывает оптимизм по поводу эры умных машин.

Футуролог считает, что прогресс в области ИИ не отнимет у людей работу, а даст им возможность сконцентрироваться на интересных “человеческих” задачах. Машинам мы поручим работу, в которой важна производительность, точность, выдача корректных ответов.

11 сентября Кевин Келли выступит в Москве на BBI Summit

Существуют задачи, где производительность не имеет значения, а самое важное — не уставать ошибаться и формулировать интересные вопросы

Одной из человеческих задач останется изобретение нового. Чтобы изобретать и делать открытия, следует принять и полюбить чувство потерянности — состояние, когда мы оставляем понятную нам территорию и цели и погружаемся в хаос неизвестного.

В понимании Келли, чувство потерянности тесно связано с двумя другими идеями: продуктивной неэффективностью и отказом от преждевременной оптимизации.

Примером продуктивной неэффективности является научный процесс — новые открытия часто совершаются случайно или являются следствием бесконечной череды неудачных экспериментов. Ученые из любопытства задаются вопросами, которые не несут практического смысла. Ответы на такие вопросы зачастую приводят к ценным и полезным на практике открытиям.

Кевин Келли: “я — большой почитатель неэффективности.”

Преждевременная оптимизация — термин из области программирования: так называют ситуацию, когда программист оптимизирует работу программы, жертвуя понятностью кода. Программа работает быстрее, но при необходимости исправить ошибку или изменить программу разработчик столкнется с дополнительными трудностями. Такие осложнения обычно перечеркивают пользу от локальной оптимизации.

Кевин Келли по-своему трактует понятие преждевременной оптимизации. Он объясняет эту идею с помощью метафоры о холмах. Представьте холмистую местность. Вершина каждого холма — это совершенство в отдельно взятой нише. И вот вы выбираете себе холм и начинаете двигаться к его вершине. Проблема в том, что стратегическая значимость каждого холма постоянно меняется. Неожиданно может появиться новый холм, который будет выше и важнее того, на котором вы находитесь. Чем ближе к вершине старого холма вы подобрались, тем дольше вы будете спускаться, чтобы начать подъем на новый.

В мире бизнеса преждевременной оптимизацией можно считать затрату ресурсов на доминирование в нише, которая может потерять свое значение. Чрезмерная специализация может помешать компании перестроить свой бизнес и выйти на новые рынки. С точки зрения личного развития, преждевременная оптимизация по Келли — это слишком узкий фокус на конкретной профессии в молодости и недостаточное изучение своих интересов и мира вокруг.

Интерес к чувству потерянности и отказ преждевременной оптимизации видны в биографии Келли: он бросил колледж после первого года обучения и целое десятилетие путешествовал по заброшенным уголкам Азии, пытаясь понять местный уклад жизни и фотографируя все интересное. О своем единственном годе в колледже Келли жалеет — считает, что зря потратил время.

В следующем году колледж оканчивает сын Келли. Он получает хорошие отметки и прилежно учится. Отец посоветовал ему не устраиваться на работу сразу по окончании обучения, а вместо этого “почудить” пару лет — исследовать мир безо всякой цели, “довольствуясь фасолью и овсянкой”. Такие паузы на “чудачество” помогают отказаться от преждевременной оптимизации карьеры. Путешествия и “неоптимальные” увлечения помогают открыть возможности, которые иначе не придут в голову.

11 сентября Кевин Келли выступит в Москве на BBI Summit

“Молодежь делает открытия, потому что тратит достаточно времени на ерунду”

Келли считает, что большой объем случайных экспериментов — это стратегия, которая часто выигрывает по сравнению с узким фокусом на одной задаче. Свое мнение он иллюстрирует историей о классе керамики.

Один профессор по керамике предлагал каждому студенту выбрать, по какой схеме получать оценку за курс. Было два варианта:

  • сконцентрироваться на 1-2 скульптурах и получить оценку за качество их исполнения
  • сделать много скульптур и получить оценку за их суммарный вес.

Профессор заметил, что почти каждый год самую интересную работу сдавал один из тех, кто работал “на вес” и приносил множество скульптур. 

Отказ от слишком узкой специализации и принятие чувства потерянности скоро станет необходимостью, считает Келли. Мы не сможем достигать абсолютного мастерства при работе с новыми технологиями: они начнут меняться так быстро, что все будут вечными новичками. Нужно будет постоянно учиться новому. Единственный навык, который людям придется отточить до совершенства — это способность учиться.

В будущем мы все будем “вечными студентами” и постоянными новичками

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