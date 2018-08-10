Кинезиотейпирование детей для коррекции осанки, лечения травм и ушибов и реабилитации при ДЦП

Данная технология позволяет обеспечивать поддержку при нарушениях в работе опорно-двигательной системы, при этом подвижность не ограничивается. Тейпирование является сейчас наиболее перспективной методикой, кинезио тейпы начали применять не только в медицине, но и в спорте, и для реабилитационных процедур.

Кинезиотейпирование детей сейчас очень распространено в педиатрии, его активно применяют для лечения:

ДЦП;

синдрома Дауна;

плоскостопия и других отклонений в развитии стоп;

задержки развития;

аутизма;

различных травм;

исправления осанки и т.д.

Основные преимущества кинезиотейпирования ребенка

Кинезио тейп разработан как эластичная клейкая лента из хлопка, напоминающая кожу человека. На теле она обеспечивает сенсорную реакцию, активируя основные мышцы, направляя их на правильную работу.

Кинезиотейпирование детей имеет ряд особых достоинств:

при наложенном тейпе ребенок может свободно двигаться;

детям нравится такой «красочный» метод лечения;

наложенные на тело тейпы действуют в течение 24 часов;

доступная стоимость;

гипоаллергенность;

прекрасно совмещается с любым методом лечения.

Несмотря на то, что методика используется совсем недавно, уже можно отметить много положительных отзывов. За счет того, что тейпы сделаны из натурального материала – хлопка, не содержат лекарственных препаратов, их можно использовать даже для новорожденных. Однако очень важно, чтобы терапией занимался квалифицированный специалист, имеющий соответствующие сертификаты. Кинезио тейпы стали очень доступными, но найти качественные очень сложно. Поэтому мы рекомендуем купить кинезио тейп у официального представителя Tape Tema.

Возможные противопоказания при ДЦП

При использовании метода для больных с ДЦП необходимо с осторожностью использовать тейпы. Существуют некоторые противопоказания:

индивидуальная непереносимость;

повреждения в местах нанесения;

хронические и онкологические заболевания;

тромбоз.

Перед тем, как применять кинезиотейпирование детей, необходимы определенные подготовительные меры:

для начала необходимо проверить реакцию кожных покровов, для этого можно использовать небольшой кусочек тейпа;

проверить кожные покровы;

расслабить мышцы в месте наложения, используя массаж.

После этого врач должен определить необходимые для наложения тейпов области. Одновременно можно укреплять не более трех областей.

Статья носит ознакомительный характер, для постановки диагноза и назначения курса лечения необходима консультация с врачом.