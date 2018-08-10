Кровавая бойня в Канаде: есть погибшие

В канадском городе Фредериктон в провинции Нью-Брансуик произошла стрельба.

Многочисленные выстрелы раздались примерно в 07:00 по местному времени. Согласно данным полиции, инцидент привёл к гибели как минимум четырех человек, передают местные СМИ.

«Дополнительная информация будет доступна после проверки», — говорится в заявлении правоохранителей, опубликованном в их микроблоге в Twitter.

Полицейские просят местных жителей избегать места ЧП. При этом отмечается, что так как в местное отделение поступает множество звонков с сообщениями о звуках стрельбы, правоохранители просят граждан не звонить непосредственно в отделение, а пользоваться номером «911».

Между тем в соцсетях рассказывают, что полицейские просят не фотографировать их не обнародовать место их расположения до тех пор, пока не завершатся следственные действия на месте происшествия.

Полиция Фредерикстона заявляет, что у неё есть один подозреваемый – в настоящее время он уже задержан. Однако операция продолжается – район Бруксайд оцеплен, жителей эвакуируют из своих домов.