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Москва, 10.08.2018

Медведев сделал важное заявление о повышении пенсионного возраста в России

«Expert Online» 2018

Глава Кабмина Дмитрий Медведев сделал важное заявление о повышении пенсионного возраста в России.

По его мнению, возраста выхода на пенсию является болезненной, но необходимой мерой. При этом он сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством, передаёт РИА Новости.

«Человек не хочет пить такое лекарство, но понимает, что, если он его не выпьет, всё может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения», – подчеркнул премьер.

Кроме того, Медведев напомнил, что в ходе формирования пенсионной системы на одного российского пенсионера приходилось четыре работающих человека. Это, по его словам, было обусловлено низкой продолжительностью жизни.

«В настоящее время это соотношение практически один к одному, что с точки зрения развития России – положительно, и люди стали жить дольше», – убеждён председатель правительства.

Также он считает, что без соответствующих изменений всю пенсионную систему «может просто разорвать», несмотря на привлечение средств из резервов.  

При этом он ещё раз напомнил, что переход к новой пенсионной системе произойдёт в течение определенного срока, за время которого граждане РФ будут иметь возможность привыкнуть.

«Законопроект ещё ожидает второе и третье чтения. Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны», – резюмировал Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что 8 августа Центризбирком одобрил три вопроса для референдума по пенсионной реформе.

Новости пенсионной реформы

В середине июня правительство внесло в нижнюю палату российского парламента законопроект. Согласно новой инициативе властей, пенсионный возраст у женщин и мужчин повысят - до 63 и 65 лет соответственно.

19 июля 2018 года депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. При этом документ поддержали только депутаты «Единой России», другие фракции голосовали против.

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