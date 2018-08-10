Найдена область мозга, отвечающая за депрессию

Американские учёные выявили область мозга, которая может отвечать за развитие депрессии и тревожности.

В исследованиях на обезьянах нейробиологи Массачусетского технологического института стимулировали электрическим током хвостатое ядро мозга – область полосатого тела, отвечающего за некоторые поведенческие реакции, пишет журнал Neuron.

При этом отмечается, что до и после этого подопытным животным предлагали вознаграждение в виде сока, но на пути к миске макаки получали струю воздуха в морду.

Любопытно, что в разных экспериментах объём сока и сила струи были разными. Если до стимуляции обезьяны могли преодолеть неприятный стимул, чтобы добраться до угощения, то после неё им было достаточно даже слабого воздушного потока, чтобы отступить от цели. Такая реакция длилась более суток и затем постепенно сходила на нет.

Таким образом, учёные сделали вывод, что после стимуляции хвостатого ядра для животных падала ценность награды, а неприятный стимул становился более значимым.

К тому же стимуляция хвостатого ядра нарушала работу нейромедиатора дофамина, нехватка которого приводит к депрессии.

Исследователи надеются, что эти данные помогут лучше разобраться в физиологических особенностях болезни и разработать новые способы её лечения.