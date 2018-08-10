Особенности выбора корпоративных подарков на Новый год

При поздравлениях с Новым годом нужно учитывать разницу между корпоративными подарками, которые вручаются сотрудникам, руководителям, коллегам, партнерам, клиентам фирмы. Ниже описаны особенности презентов для каждой из этих групп людей.

Особенности выбора подарков для сотрудников

При подборе корпоративного подарка для работников своей фирмы нужно принимать во внимание несколько важнейших критериев. Прежде всего, надо определиться с суммой, которую фирма может выделить на приобретение сувениров. Начинать решение данной проблемы следует в октябре-ноябре, поскольку в это время в магазинах еще нет предпраздничного ажиотажа, и можно не спеша выбрать один из наилучших вариантов без переплаты. Другой важнейший критерий – пол, возраст и предпочтения каждого сотрудника. Например, электронная сигарета вряд ли понравится некурящему сотруднику фирмы. Зато кружка для чая с логотипом фирмы всегда пригодится любому человеку. Если сотрудник любит китайскую кухню, то ему можно подарить палочки для еды в чехле с фирменной символикой. В качестве корпоративного новогоднего подарка сотруднику можно преподнести и какое-нибудь лакомство, к примеру, шоколад высокого качества в необычной упаковке. Достойный выбор корпоративных подарков на Новый год можно посмотреть по ссылке.

Особенности выбора подарков для руководителя

В большинстве фирм по случаю Нового года проводятся корпоративы, в ходе которых руководителям преподносятся необычные подарки. Если начальник – мужчина, то ему можно подарить самурайский меч, арбалет, глобус-бар. Презент должен акцентировать внимание на статусе руководителя и символизировать уважительное отношение со стороны подчиненных. Целесообразно предварительно согласовать максимальную стоимость подарка, так как чересчур дорогостоящий презент будет похож на взятку. Тематика сувенира для начальника должна носить нейтральный характер. Намек на какой-либо личный вопрос может его непреднамеренно обидеть. Подарков с юмором следует избегать, так как руководитель может его не понять, и возникнет неловкость.

Особенности выбора подарков для коллег

Для своих коллег нужно приобретать не слишком дорогие подарки. Они будут рады даже обычным открыткам, поскольку это свидетельствует о проявленном к ним внимании. Для сотрудников, с которыми поддерживаются дружеские отношения, можно выбрать оригинальный презент (в том числе с юмором). Когда человек имеет какое-то увлечение, лучше всего выбрать для него связанный с этим увлечением подарок. При отсутствии увлечений следует преподнести универсальный презент, например редкий чай, картину, светильник, настенные часы и т. д. Самое важное в данном случае – не стоимость подарка, а проявленное к коллегам внимание.

Особенности выбора подарков для деловых партнеров

Удачный новогодний подарок партнеру по бизнесу может помочь развитию деловых отношений, но выбрать его не так уж легко. Если желания и увлечения людей, с которыми мы общаемся ежедневно, нам отлично известны, о бизнес-партнерах этого сказать нельзя. Обычно контакты с ними ограничиваются лишь деловыми встречами и официальными мероприятиями. При выборе сувенира для партнера по бизнесу надо суметь не выйти за пределы деловых отношений и обеспечить его соответствие статусу партнера. Если решение принимается в пользу незамысловатого презента наподобие ручки или зажигалки, то он должен быть высококачественным. Стоимость адресного подарка для бинес-партнера должна составлять хотя бы пятьдесят долларов. Новогодний презент для важного бизнес-партнера должен быть дорогостоящим, это подчеркнет его высокий статус и укажет на уважительное отношение к нему. Полезным презентом будет вещь, которая станет украшением для кабинета или рабочего стола. Это может быть картина, бронзовая статуэтка, антиквариат. Самое важное, чтобы изделия имели утонченный и солидный вид. Презенты с юмором вручать нежелательно, поскольку бизнес-партнер должен рассчитывать на серьезные деловые отношения.

Особенности выбора подарков для клиентов фирмы

Для укрепления репутации своей компании и ее эффективного рекламирования клиентам нужно вручать новогодние корпоративные подарки, которые являются практичными и вызывают позитивные эмоции. Даже если преподносится простой презент, он должен иметь высокое качество, чтобы вызывать у клиента приятные воспоминания. Кроме того, на нем должен быть размещен логотип вашей фирмы. Самыми популярными подарками с логотипом являются ручки, настольные или настенные календари, канцелярские принадлежности, ежедневники, чайные кружки. На всех этих изделиях можно разместить новогоднюю символику, которая в течение долгого времени будет служить напоминанием о празднике. Презент следует упаковать в пакет или коробку с фирменным логотипом.