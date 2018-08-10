Порошенко сделал очередное заявление по «Северному потоку-2»

Пётр Порошенко – глава «незалежной» – сделал очередное заявление по российскому газопроводу «Северный поток-2».

По его словам, этот проект является троянским конём, передаёт РИА Новости.

При этом президент Украины подчеркнул, что это «троянский конь Кремля» против европейской энергетической и геополитической безопасности. Кроме того, он призвал европейских партнеров «незалежной» «избавиться от обманчивых и гибельных кремлевских чар».

Ранее сообщалось, что на территории Германии началась укладка первых труб «Северного потока-2».

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.