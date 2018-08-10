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Москва, 11.08.2018

Правила и особенности установки счетчиков на воду

«Expert Online» 2018

При наличии уверенности в своих силах монтаж счетчика воды может быть выполнен самостоятельно, но перед этим надо узнать у специалистов из водоканала, нет ли запрета на это (как правило, такой запрет отсутствует).

В противном случае следует воспользоваться услугами управляющей компании. Вне зависимости от того, кто будет заниматься заменой, установкой и поверкой счетчиков воды в Москве, последовательность действий при этом не изменится:

  • Прежде чем приступать к монтажу, нужно отключить воду в стояке. Это можно сделать самостоятельно путем закрытия запорного крана, а при его отсутствии – путем подачи заявки в управляющую компанию.
  • Надо продумать схему монтажа узла и его расположение (по горизонтали или по вертикали).
  • После этого нужно присоединить запорный кран к фильтру грубой очистки так, чтобы патрубок фильтра с сеткой был направлен вниз, установив число витков при скручивании.
  • Затем нужно снять фильтр и произвести полную сборку всего узла с применением обмотки с учетом числа витков, обратив внимание на направление меток в виде стрелок на счетчике. Оно должно соответствовать направлению водного потока через водомер, иначе установленный прибор будет функционировать неправильно, и работник водоканала откажется принимать такой счетчик. Следует обеспечить требуемое расположение каждой детали. По направлению водного потока оно должно быть таким: сначала запорный вентиль, затем фильтр грубой очистки, далее счетчик, потом обратный клапан. Необходимо старательно обмотать все резьбовые соединения герметизирующей лентой и выполнить их обработку при помощи сантехнической мастики.
  • Далее следует подготовить трубопровод под монтаж системы таким образом, чтобы собранный узел имел ту же длину, что и отрезок на существующем трубопроводе. Погрешность при этом должна быть сведена к минимуму. Хотя можно использовать и гибкую подводку, такой подход не обеспечивает эстетичный вид. Прежде чем вырезать трубу, нужно поставить под нее подходящую емкость, в которую будет сливаться остаток воды в системе. Исходя из особенностей труб, нужно использовать фитинги и утюг (для труб из полипропилена) либо нарезать резьбу (для труб из металла).
  • Последняя стадия – установка собранного водомерного узла в водопроводную систему. При этом необходимо выполнить уплотнение всех резьбовых соединений при помощи льняной подводки. Затягивать их нужно без значительных усилий, иначе могут возникнуть микротрещины, что приведет к протечке. Далее можно устанавливать пломбу.
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