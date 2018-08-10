Россия заблокировала в СБ ООН заявку США о расширении санкций против КНДР

В комитете Совбеза ООН Россия заблокировала заявку США по КНДР, предполагающую включение в санкционный список новых юридических и физических лиц, передаёт официальный сайт МИД РФ.

При этом отмечается, что в числе попавших под санкции организаций оказался и российский коммерческий банк «Агросоюз», который якобы занимается незаконной деятельностью и нарушает санкции против КНДР.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ назвали доказательную базу США неубедительной. Кроме того, в МИД РФ заявили, что позиция Вашингтона по поводу оказания «максимального давления» на Пхеньян является деструктивной для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.