Салон красоты: как выбрать настоящих профессионалов

В настоящее время салоны красоты доступны практически любой представительнице прекрасного пола. Однако при их выборе нельзя доверять только рекламе и красочной вывеске.

Владельцы некоторых салонов уделяют большое внимание внешней привлекательности своих заведений, но при этом пренебрегают приобретением дорогостоящего оборудования и найма высококвалифицированных мастеров.

Чтобы получить достаточно точное представление о характере и качестве предоставляемых салоном красоты услуг, первым делом нужно изучить документы, представленные вниманию посетителей в уголке потребителя. Если салон не ограничивается парикмахерскими услугами и маникюром, а вдобавок проводит медицинские процедуры (массаж, косметология и пр.), то у него должны быть сертификаты на оборудование и используемые средства и лицензия на оказание медицинских услуг. Персонал такого заведения должен состоять только из дипломированных специалистов.

При посещении салона красоты все интересующие вопросы можно задавать администратору. Он всегда готов предоставить информацию об услугах, их стоимости, порядке обслуживания, используемых косметических средствах. Кроме того, он должен удовлетворить просьбы посетителей об осмотре кабинетов и знакомстве с мастерами. При этом администратор обязан проявлять максимальную вежливость, учтивость и компетентность. В случае его несоответствия данным требованиям лучше немедленно покинуть салон и больше в него не возвращаться.

Большое значение имеет ассортимент оказываемых услуг. Любой салон красоты в настоящее время должен оказывать следующие виды услуг:

парикмахерские – женская стрижка, окрашивание волос, химическая завивка и лечение слабых волос, а также все виды мужских стрижек;

косметологические – направлены на обеспечение ухода за кожей любых типов и устранение связанных с ее состоянием проблем;

маникюр и педикюр – процедуры, направленные на украшение и оздоровление ногтей на руках и ногах.

солярий;

консультации визажиста – индивидуальный подбор декоративной косметики и нанесение макияжа по личному заказу;

уход за телом – расслабляющий массаж и другие процедуры.

Кроме того, наиболее продвинутые салоны предлагают художественную татуировку, перманентный татуаж и даже интимные прически.

В любом современном салоне красоты должно иметься оборудование, которое обеспечивает возможность осуществления следующих процедур: