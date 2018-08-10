«Северный поток-2» может пройти по альтернативному маршруту

Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток-2» – подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода.

Отмечается, что компания уже передала заявку и отчёт об ОВОС в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм, передаёт «Газета.Ru».

При этом в Nord Stream 2 подчеркнули, что это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании. Уже известно, что альтернативный маршрут протяженностью 175 км будет пересекать исключительно экономическую зону Дании.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко сравнил «Северный поток-2» с «троянским конём Кремля» против европейской энергетической и геополитической безопасности.

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.