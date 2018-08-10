США объявили космос новым театром военных действий

Америка собралась создавать Космические силы. О планах и конкретных шагах по их созданию сообщил вице-президент Майкл Пенс

Выступая в Пентагоне, вице-президент США Майкл Пенс заявил о необходимости создания к 2020 году Космического командования США и Космических сил, которые должны будут защищать безопасность Америки в космическом пространстве.

«Наша администрация вскоре предпримет действия по имплементации этих рекомендаций [представленных в докладе Пентагона] с целью сформирования министерства космических сил США к 2020 году, - приводит ТАСС выдержку из выступления американского вице-президента. - Конгресс должен провести работу по созданию этого нового министерства, которое позволит организовать подготовку и комплектование американских Космических сил. В феврале следующего года в президентском бюджете мы запросим Конгресс предоставить ресурсы, необходимые для того, чтобы поставить на ноги [новое ведомство]».

Создание очередного, уже шестого по счету рода войск в ВС США – идея не Пенса, а его шефа, президента Дональда Трампа. Поначалу американские военные, включая министра обороны Джеймса Мэттиса, и в первую очередь летчики отнеслись к идее своего главнокомандующего настороженно. Но сейчас они, очевидно, прониклись важностью задач, поставленных перед КС США, и готовы оказать их созданию всю необходимую поддержку. Впрочем, поддержка для утверждения создания Космических сил в Конгрессе несмотря на его разделенность едва ли понадобится. Царящая сейчас в Америке антироссийская истерия, а именно против России и Китая будут действовать КС США, наверняка перевесит разногласия, существующие между демократами и республиканцами в главном законодательном органе США.

«Пришло время написать следующую великую главу в истории наших вооруженных сил, - заявил Майкл Пенс американским военным. - Необходимо готовиться к следующему театру военных действий, на котором самые лучшие и храбрые американцы будут бороться с новым поколением угроз для американского народа».

Вице-президент Пенс призвал Конгресс выделить на космические программы в течение пяти следующих лет дополнительные 8 млрд долларов.

Дональд Трамп поддержал выступление своего заместителя, как обычно, через Twitter: «Космические силы, вперед!»

Разговоры о создании КС США начались, конечно, не вчера. Однако в прошлом году американские военные отнеслись к этой идее без особого энтузиазма. Ситуацию изменил президент Трамп, который в свойственном ему стиле неожиданно для всех заявил в июне, что Америка должна иметь собственные Космические силы для защиты от угроз из космоса.

Глава Минобороны Мэттис быстро сменил гнев на милость. Он стал ярым поборником создания КС и, объясняя военным заявление вице-президента Пенса, назвал космос новым театром военных действий и призвал как можно быстрее приспособиться к новой реальности.

Пентагон разработал конкретный план создания Космических сил, которые будут официально называться: Космическое командование Соединенных Штатов. Генералы советуют на первом этапе включить КС в состав ВВС США.

Сторонники создания Космических сил считают, что Россия и Китай создают антиспутниковые системы вооружений, которые могут угрожать американским спутникам, и что они существенно опередили Америку в деле освоения космического пространства в военных целях. Москва и Пекин, по словам Майкла Пенса, начали работать над выводом в космос «новых средств ведения войны». Россия, утверждает вице-президент, например, работает сейчас над лазером воздушного базирования и ракетами нового класса: «воздух – космос», которые можно запускать с самолета по спутникам.

«Их действия ясно дают понять: наши противники уже превратили космос в театр военных действий,- подчеркнул вице-президент Пенс.- И США не будут уклоняться от этого вызова».

Даже если это вызов на самом деле выдуман в самих США.