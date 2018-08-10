Торговая война США-Китай перекраивает торговые потоки

Последние шаги со стороны США в торговой войне против Китая закрывают путь китайским товарам не только в эту страну, но и в Европу. Однако новый раунд повышения пошлин может задеть за живое и американскую промышленность.

Президент США Дональд Трамп, так и не добившись от Китая уступок на более ранних стадиях торговой войны и получив зеркальный ответ, планирует осенью повысить импортные пошлины на следующий пул китайских товаров уже не на 10%, как предполагалось, а на 25%. Это повышение затронет китайский экспорт на 200 млрд долларов. При этом в начале недели администрация уже наложила двадцатипятипроцентные пошлины на импорт из Китай товаров на 16 млрд долларов, среди которых такие позиции как полупроводники, продукция химической и энергетической промышленности, медицинское оборудования и ряд других позиций. Они будут применены в ближайшие недели.

В ответ министерство коммерции КНР заявило о том, что 23 августа Китай введет пошлины на американские товары на 16 миллиардов долларов (тогда же начнут действовать введенные США пошлины). Китайская сторона называет свое решение вынужденной зеркальной мерой.

Ранее такие же пошлины были применены Соединенными Штатами к товарам на сумму 34 млрд долларов. А всего под повышение пошлин может подпасть импорт из Китая на 500 млрд долларов.

По мнению экспертов, к которым за комментариями обратился Reuters, 25% пошлин – горазда более эффективный инструмент, чем 10%, чтобы принудить Китай занять выгодную США позицию в торговых переговорах, то есть признать, что страна и ее бизнес вели «нечестную» игру, нарушая, в частности, международные правила использования интеллектуальной собственности. Они полагают, что такое повышение китайские власти не смогут компенсировать субсидиями и девальвацией юаня.

Действия американского президента, раскручивающего спираль торговой войны с Китаем, влияют не только на двусторонние внешнеэкономические отношения, но и на международную торговлю в целом. Международные компании вынуждены пересматривать цепочки поставок, отлаженные годами. Это касается, прежде всего, европейских игроков, имеющих торговые или производственные связи с США.

По данным аналитиков, которые приводит Reuters, от 65 до 80% из первого 34-миллиардного пула товаров, подвергшихся повышенным пошлинам – являются компонентами продукции, поставляемой в США, в том числе из Европы. Так, Китай «держит» 20% рынка электронных компонентов и почти половину рынка печатных плат, которые используются в компьютерах и медицинском оборудовании. Чтобы избежать рисков, компания Siemens, напрмер, начинает поставлять комплектующие в США, где находятся ее заводы, производящие конечную продукцию, со своих европейских, а не китайских производственных мощностей. Однако не все производственные, в том числе высокотехнологичные компании способны перестроить производственные цепочки так же легко, так что следует ожидать, что мировую торговлю еще потрясет.

Впрочем, заявленное Дональдом Трампом очередное повышение пошлин может затронуть и критическую для американской промышленности нишу – поставки младших металлов и редкоземельных элементов. По данным агентства Reuters в список из 6000 товарных позиций, на которые предполагалось ввести 10-процентный таможенный тариф входят 32 из 35 минералов названные «критическими» для экономики и национальной безопасности Департаментом внутренних дел США еще в мае этого года. Скажем, в стране уже давно не производится очищенный висмут – между тем, он необходим для производства многих продуктов: от желудочных лекарств до систем пожаротушения. И китайский висмут составляет 77% импорта этого вещества в США. Американские промышленные круги уже высказывают беспокойство по этому поводу. И, похоже, именно поэтому администрация Трампа пока откладывает обнародование окончательного списка товарных позиций -- кандидатов на повышение пошлин в следующем раунде.

Китай со своей стороны заявил о новых шагах в торговой войне – если США продолжат оказывать сильное давление, то он намерен ввести повышенные пошлины от 5 до 25% на импорт из США товаров на 60 млрд долларов. Но главное, отвечая на действия США, китайские власти считают, что «должны поддерживать конечный спрос и искать новые драйверы и направлении развития реального сектора экономики». Соответствующее заявление было опубликовано на сайте правительства страны в пятницу. Китайское правительство относит к мерам поддержки более активную налоговую политику (так, совсем недавно в Китае существенно снизили подоходный налог), закачку ликвидности в банковский сектор и поощрение кредитования реального сектора.

Последние новости с этого фронта: падение импорта в Китай из США по данным Reuters, СПГ в июле с 400 тыс. тонн в мае до 130 тыс. тонн в июле. Почти вдвое сократились поставки американской нефти, с уровня в 445 тыс. барр. в сутки в марте.