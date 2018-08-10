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Москва, 10.08.2018

Учёные рассказали о препарате, помогающем много есть и не толстеть

«Expert Online» 2018

Учёные Йельского университета (США) установили, что при удалении определённых генов, клетки кишечника не пропускают молекулы жиров в организм.

Мыши, у которых этих генов не было, восемь недель ели пищу с высоким содержанием жиров и не набирали вес. Между тем их обычные собратья быстро стали страдать от ожирения, пишет The Independent.

Как пояснил один из исследователей, жиры удалялись из организма с экскрементами, не попадая в систему кровообращения, поэтому мыши практически не набирали вес, несмотря на богатую жирами диету.

Основываясь на полученных результатах, учёные нашли группу лекарственных препаратов, оказывающих аналогичное действие и при этом уже протестированных на людях. Они применяются, в частности, для лечения глаукомы.

Отмечается, что при введении в организм мышей они также прекращали процесс всасывания жиров в кишечнике. По мнению авторов исследования, на основе этих препаратов можно будет в перспективе создать новые средства для борьбы с ожирением.

Однако здесь есть один серьёзный минус – при употреблении людьми эти препараты могут оказывать негативные побочные эффекты, препятствуя, например, усвоению полезных веществ.

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