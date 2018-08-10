В Минэкономразвития предположили о ускорение инфляции из-за падения рубля

Падение рубля, которое продолжается уже третий день, может стать фактором ускорения инфляции в России во втором полугодии 2018 года

Как говорится в материалах Минэкономразвития, влияние указанного фактора всё-таки является ограниченным.

Утром 10 августа рубль продолжил своё падение. Так, курс доллара США на открытии Московской биржи составил 67,09 руб. По сравнению с закрытием предыдущих торгов, цена «американца» выросла на 44 коп., достигнув уровня августа 2016 года.

Курс евро утром в пятницу по сравнению с вечером четверга потерял 18 коп. составив 76,95 рубля.

При это регулятор установил официальную стоимость доллара на завтра – 66,9075 руб., евро – 76,6760 руб.