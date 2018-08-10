Валюта стала не нужна

Новый пакет санкций США, который намерены принять американские сенаторы, не вызвал ажиотажного спроса на валюту

Доллар нынче дорог

Как заявил 9 августа заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов, в крупнейшем банке России не зафиксировали чрезмерного спроса на иностранную валюту со стороны граждан на фоне роста курсов валют из-за введения санкций США. Более того, по словам топ-менеджера, в компании фиксируют сезонно низкий уровень спроса населения на обмен рублевой ликвидности в иностранные валюты, передает РИА Новости.

Свое заявление зампред Сбербанка подтвердил статистикой: «На текущей неделе продолжает наблюдаться сезонно низкий уровень спроса населения на конверсию рублей в иностранную валюту — до 20 млн долларов в день, что является низким для Сбербанка. При этом объемы наличной конверсии в последние дни находятся в рамках статистической погрешности (несколько миллионов долларов в день). Мы внимательно следим за ситуацией», — сообщил он.

В четверг курс доллара к рублю достигал 66,7 рубля — уровня ноября 2016 года, а курс евро поднимался до 77,3 рубля. Таким образом рынок отыгрывал новости об объявлении Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, отмечают аналитики. Утром в пятницу доллар стоит 66,84 рубля, евро – 76,62.

На фоне рисков введения новых санкций со стороны США, которые могут быть обращены на госдолг РФ и крупнейшие госбанки, рубль продолжает снижаться, указывает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. Ближайшей целью для доллара на Московской бирже, по его оценке, является уровень 67,25 руб., для евро - 86,25 руб.

Невысокий же уровень спроса на валюту в Сбербанке может быть связан с несколькими причинами. Во-первых, объясняет Егоров, активный сезон отпусков, многие состоятельные клиенты «отключились от мировых проблем», может быть также некоторая усталость и неготовность паниковать прямо сразу и без оглядки, также, возможно, сказывается неприятный опыт предыдущих покупок на активно растущем рынке. Может быть, сказывается понимание того, что после первой волны роста, валюта может немного и подешеветь в последствие.

Прогноз по доллару в этом свете расходится, указывают в TeleTrade. Если устоит уровень 67,25 руб., то в августе будет превалировать диапазонная торговля в границах 64,50 - 67,25. Если нет, то доллар может вырасти до 69 руб. Динамика до конца года будет во многом зависеть от того в каком варианте будут введены санкции. При самом «плохом раскладе» доллар может вырасти до конца года в район 70 рублей.

Мультивалютная корзина в чулане

На этом фоне заявление со стороны Сбербанка больше похоже на словесную интервенцию, на попытку таким непрямым способом удержать курс рубля, а заодно и население от набегов на обменные пункты, полагает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Оно появилось именно тогда, когда курс доллар пробивает отметку 67 к рублю и идет выше. Те люди, которые вбрасывали на рынок информацию о запрете расчетов в долларах, вполне вероятно, стояли в покупке доллара за несколько дней накануне, и конечно, большими объемами, и это были, вероятно, не физлица.

Ситуация на рынке сложная, отмечает аналитик, и рассчитывать на укрепление рубля вообще не приходится: объем и наполнение слухов про санкции таковы, что способны толкнуть доллар к 70 рублям и выше, и большую роль в этом сыграет, конечно, паника населения, которое в очередной раз будет пытаться спасти свои сбережения. Впрочем, валютный рынок, обменники для этого плохо приспособлены, там большие спреды, комиссии, и риск просто утратить большую сумму наличных поэтому использовать интернет-банк было бы намного разумнее, считает он. Новым коридором для доллара станут отметки 65-70 рублей, и по мере приближения 22 августа, даты, когда санкции могут быть объявлены, доллар будет тяготеть к верхней границе этого коридора, к уровню 70.

Нужно понимать, говорит Александр Шустов, что не только рубль, но и другие валюты развивающихся стран, например, турецкая лира, падает к доллару, поэтому поддержать рубль в этом падении традиционными инструментами вроде интервенций не получится. Это общий тренд развивающихся рынков, инвесторы теряют к ним интерес на фоне растущего доллара и высокой доходности US Treasuries, и выводят свои капиталы. Хорошей страховкой от потери сбережений была и остается мультивалютная корзина, где падение курса одной валюты или групп валют компенсируется ростом курсов других. Это самая разумная стратегия для тех, у кого доходы и расходы в рублях.