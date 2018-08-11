Никаких санкций против России пока не введено

Министерство иностранных дел устами своего спикера Марии Захаровой объявило о проработке ответных мер на анонсированные в США санкции. Последние должны быть официально объявлены 22 августа. Но в Кремле об ответных мерах пока не говорят, подчеркивая, что санкций-то пока нет, хотя ближайшие из объявленных весьма вероятны. Нервозность же рынков зашкаливает. При этом в рейтинговом агентстве Moody’s считают, что новые санкции США не станут для России трагедией

Воспоминания о будущем

«Дело не в России, дело в том, что, возможно, США просто понимают, что теряют ресурсы дальнейшего развития, те самые ресурсы, которых им хватало для выхода из регулярных кризисов, которые действительно переживает мир. Этих ресурсов больше нет, и нужны все новые и новые, нужна реальная экспансия, политическая, финансовая, экономическая, которую мы все и наблюдаем», — такое заявление Марии Захаровой распространили информагентства в субботу утром.

Этот анализ выглядит точным, но стоит сделать акцент на том, что вся тема очередных санкций обсуждается пока в будущем времени. «Сейчас… ответные меры прорабатываются. Мы заявили, что, к сожалению, вынуждены были в очередной раз вместо того, чтобы придумывать, как улучшать и выводить отношения из тупика, отвечать зеркально», — добавила спикер МИД.

На этой неделе, напоминают РИА Новости, США анонсировали введение двух пакетов санкций по причине, которая выглядит явно надуманной: из-за «использования Россией химоружия в Солсбери». Первый должен вступить в силу 22 августа, второй — через 90 дней, «если Москва не даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах"». Уместно напомнить, что Российская Федерация является одной из стран, соблюдающих международные соглашения в отношении химического оружия наиболее строго.

При этом по поводу санкций в различных источниках много «анонсов», среди которых реальные перспективы надо отличать он неофициальных утечек о «зловещих планах» планах американских конгрессменов или сенаторов. Такие утечки сильно раскачивают рынки, в сущности, без повода.

Реакцию российских властей вызвали официально объявленные госдепартаментом США намерения ввести упомянутые двухэтапные санкции. Надо отметить, что и это пока что план, хотя и достаточно конкретный.

С 22 августа, как пишет газета «Ведомости», намечено ограничить финансовые операции и поставки в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. В случае же непредоставления Москвой неких «гарантий», через 3 месяца, то есть в ноябре, предполагается почти полностью прекратить внешнюю торговлю между США и РФ, ввести запрет на полеты «Аэрофлота» в США и, даже, снизить уровень дипломатических отношений. Как поясняют специалисты-международники, это может означать отзыв американского посла из Москвы, на что, конечно, последует аналогичная мера российской стороны.

В Кремле формулировку введения санкций назвали «категорически неприемлемой», но характерно, что об ответных мерах заявлять не стали. Поскольку официально новые санкции не объявлены, это было бы преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Хотя на высшем политическом уровне в РФ и не сомневаются в том, что санкции будут объявлены. Тем не менее надежду на выстраивание конструктивных отношений российское руководство пока не теряет, дал понять Песков.

«Коммерсантъ» цитирует ответ представителя Госдепа США на вопрос о причинах возвращения Белого дома к делу Скрипалей: «Я оставлю этот вопрос, касающийся нашего понимания ситуации со Скрипалями, другим. Мы согласны с оценкой, которая заключается в том, что вещество "Новичок" и нарушитель были из Российской Федерации».

Однако, как известно, в британской лаборатории Портон-Даун не подтвердили российское происхождение отравляющего вещества, использованного против отца и дочери Скрипалей. Несмотря на то, что экспертиза проводилась по официальному запросу, на официальную позицию Лондона, а также и Вашингтона, где приняли близко с сердцу дела союзников, это не повлияло.

Очевидно, что если введение санкций через полторы недели можно считать делом практически решенным (впереди выборы в американский конгресс, и санкции, инициированные госдепом, то есть Белым домом, рассчитаны на внутреннюю аудиторию), то вопрос о факте и объеме дальнейших недружественных мер администрация США видит предметом некоего закулисного торга. Наверняка, весьма далекого от проблематики химоружия. Хотя провокации с ним в этот период весьма вероятны.

И все же, при тех или иных перспективах, несколько истеричная раскачка российских рынков, когда после первых объявлений о чьих-то намерениях падали, хотя потом восстанавливались акции «Аэрофлота», а доллар летает, как самолет, тревожит и огорчает больше самих санкций. В годы объективно куда большей, чем нынче, слабости российской экономики и то не было такого, чтобы стоило в Вашиингтоне кому-то, извините, пукнуть, в Москве сразу начинало так плохо пахнуть. Август 2018 заставляет, конечно, вспомнить август 1998 года, но своеобразно: дефолты и девальвации мы тогда устраивали себе сами, суверенным решением.

«Россия переживала не то что санкции, а мировые войны»

Изучив характер, формат и причины новых санкций США против России, можно сказать, что бегство инвесторов из ОФЗ, а также с рынков и ослабление рубля в середине недели является временным эффектом, комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Все, кто хотел из бумаг РФ уже вышел.

Рубль, тем не менее, уже преодолел критическую границу в 66 рублей за доллар и, по прогнозам компании, должен откатится назад уже на следующей неделе. Конечно, курс будет менее комфортным, однако в целом общие факторы, в том числе и сохранение хороших цен на нефть при прохождении первого «шока» от санкций, не должны создавать новых поводов для паники.

Все, чем могли наказать Россию, уверен он, уже произошло, и, по сути, действительно серьезных изменений произойти не может – так как наша экономика за более чем 4 года уже успела выработать определенный иммунитет, а компании нашли способы наименее болезненного перехода на новые схемы.

По поводу тех угроз и опасностей, которые несут в себе анонсированные санкции, аналитик отмечает, что «если вдуматься, то ничего этого и так уже не было давно» (например, важных в отношении нацбезопасности поставок из США). Он не считает, тем не менее, что данные перспективы надо сбрасывать со счетов. Но добавим, переходить к подробному анализу еще рано.

Россия переживала не то что санкции, а мировые войны, и не одну, добавляет, в свою очередь, руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. Скорее всего, считает он, эти новые порции санкционного давления на нашу страну окажут своё негативное влияние на движение России вперёд, но размах реальных последствий пока обсуждать трудно и практически бесполезно по ряду причин.

Во-первых, объясняет аналитик, санкции в текущем многополярном мире вещь взаимопроникающая и всё в мире взаимосвязано. Хотя в США кричат о санкциях в отношении РФ, а однако при необходимости NASA российские двигатели для космических ракет пришлось покупать, ведь санкции санкциями, а бизнес есть бизнес, и ничего личного. Во-вторых, все разговоры о санкциях надо вести сквозь призму правоприменительной практики. Даже если России уготована участь Ирана, то как это будет работать и каков будет итог в нашем случае, говорить рано.

Да, признает Роман Блинов, действительно все эти санкции – всерьёз и надолго, они есть в нашей жизни с 2014 года. Но все эти истерики из США нарастают от того, что в глазах президента США Дональда Трампа современный мир, созданный в угоду США лет так 25 назад, явно изменился и продолжает меняться, и стремление в текущих условиях найти пользу для США мешает прагматичному анализу реальности в мире.

Мы, считает эксперт, можем отказать Штатам в поставках многих товаров того же двойного назначения, например, титана и никеля, пусть ищут где хотят. Что американские бизнесмены будут делать? Так что отталкивая Россию от диалога и так называемого цивилизованного мира, США сами себя и западный мир лишают стратегически важных возможностей в мировой интеграции. И, этим самым движением вспять, отталкивают нашу страну в сторону всё больше и больше укрепляющегося так называемого ими «третьего мира». А этот «третий мир», БРИКС и аналогичные формирования и центры силы, достаточно скоро смогут ответить и ответ не заставит себя ждать.

В международном рейтинговом агентстве Moody’s ведущие эксперты считают, что новые санкции США не станут для России глобальной трагедией, и это действительно так, полагает Роман Блинов. Они станут реагентом для брожения и вскармливания внутренних трудностей в стране, по задумке авторов новых санкций. А возможно, и новым катализатором для форсирования ответа на эти санкции пропорционально глобальному вызову. И вот тогда и всё встанет на свои места.

А пока мы видим эмоциональное восприятие новостей. У большинства россиян и так достаточно много проблем, санкции явно не станут радостным событием и отразятся на общем уровне жизни в стране через определённый период, но явно не убьют нас – а всё что нас не убивает – делает нас сильнее, заключает аналитик, как минимум морально.